Milly Quezada está “desesperada” por un compañero de vida

La Reina del Merengue Milly Quezada, confesó en Arte y Medio que le sobran las ganas de volverse a enamorar .

”En esta etapa quisiera más un compañero de vida, un hombre con su vida vivida, que quiera y que tengamos metas comunes (viajar), que me rescate de esto y quien sabe si me retire (no se sabe, estoy soñando), no me gustaría vivir la vejez sola, me encantaría que esos últimos años de mi vida tener un compañero con quien reírme al final del día” indicó en una entrevista para el programa Arte y Medio.

Pese a que en su corazón siempre tendrá un amor eterno, “el pueblo” reveló que de llegar a encontrar a ese compañero ideal, definitivamente sí se retiraría de la música.

Las declaraciones fueron ofrecidas a la comunicadora Wanda Sánchez.