Un chisme feo entre Karen Yapoort y Mabel Henríquez

Frente a cámaras se puede apreciar la buena química que existe entre los animadores de “Vale por Tres” (Telesistema): Karen Yapoort, Mabel Henríquez y Raulito Grisanty. Pero las recientes declaraciones de Yapoort dan cuenta de que cuando se apagan las luces no mantienen esa armonía que reflejan.

En entrevista para “Más Roberto”, Karen Yapoort señaló que es el rostro que identifica dicha propuesta sabatina, propiedad de Roberto Ángel Salcedo.

“¿Cuándo se habla de Vale por Tres de quién más habla?” cuestionó a Robertico, a seguidas continuó diciendo que: “Cuando estaba Hony era diferente porque yo tenía que hacer mi fila, pero ahora no, un brazo de distancia por favor”, dijo entre risas.

Aseguró que pese a que juntos a su compañeros formen un buen equipo de presentadores “eso no quita” que sea la figura estelar.

“Cuando yo entro a Vale por Tres está Hony admirada y un modelo a seguir para mí y me puse en una esquinita. Pero al momento que Hony se fue me he quedado yo durante un tiempo; no importa quien llegue, quien se salga o vuelva a llegar… Vale por Tres es Yapoort” subrayó con actitud de diva.

La ex Cirquera, también se refirió a su paso por la radio, cuando formó parte del programa de farándula “Buscando Sonido con Robert Sánchez” por KQ 94.5 F.M.

Frente a ello, la joven aeguró que renunció tras entender que “ya no le pegaba”,comentar la vida de otros artistas, además de que también sentía que era materia prima dentro del contenido de dicho programa: “yo llegar a un programa donde los temas sean Karen Yapoort, Karen Yapoort y Karen Yapoort y yo trabajando ahí ¿Cómo así?” dije no, esto no es para mí”, finalizó la pelirroja.

Por Robinson Pérez/ Fuente Enterato.com