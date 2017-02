Dice Tueska que la mayoría le quiere en la TV y la música

“Yo sé lo que quiero, yo quiero cantar, quiero presentar, quiero trabajar”, confesó la cantante y presentadora Tueska. Sus declaraciones llegan justo después de que anunciara su salida de “Más Roberto” (canal 11) hace una semana y el pasado domingo aclarara que en realidad no se iba.

Su mayor reto en este momento es poder desarrollar las dos facetas, aunque dedicándole tiempo suficiente a su proyecto musical.

“La mayoría me quiere en TV, pero no es que no me quieren en la música. No quiero defraudarlos y por eso quise poner mi renuncia, para dedicarme más a la música; sin embargo, luego de hablar con gente querida entendía que podía hacer las dos cosas”, dijo ayer a la periodista Emelyn Baldera de Listín Diario.

Según Tueska, varias colegas tenían expectativas con su renuncia, “pero todo pasa, no creo que nadie debe sentir tristeza porque me quedo”.

Aclaró que no ha tenido ninguna propuesta de otro canal o programa, pero que ella no renunciaría de “Más Roberto” para irse a otro programa porque se siente bien en la empresa y con los honorarios que recibe.

“Ha sido duro romper esquemas. Qué triste es tener talento y habilidad para hacer diferentes cosas y no poder hacerlas”, reiteró Tueska.

Con relación a las críticas, expresó que a su llegada a Las Chicas del Can acabaron con ella, por su inexperiencia (con 17 años), y ella lloró mucho, pero luego entendió que los comentarios se toman dependiendo de donde vengan.

Con relación al amor, su estatus aún es separada del empresario Evelio Herrera, con quien tuvo una relación de más de 8 años, y aunque hay comentarios de que ella tiene un nuevo amor, aseguró que no está lista para eso, “y aún no estoy divorciada”.

Aprovechó para despejar las dudas en torno a que su renuncia de “Más Roberto” se debió a un pedido de Evelio. “Eso no es así, sólo tomé una decisión sin consultarlo con las personas que me quieren, porque entiendo que tengo que dedicarle más tiempo a la música”, sostuvo.

Reconoció que a la mujer “nos cuesta el doble todo, y hasta ganarse el respeto”, dejó claro que ella quiere mucho a Evelio y aunque “estemos separados, sigue siendo un gran apoyo aunque la separación ha afectado mucho mi proyecto”. Agradeció el apoyo del público en “Solo Merengue”, el pasado domingo.