Regular los extranjeros costó $50 millones de dólares a RD

Santo Domingo. Tras defender el Plan Nacional de Regularización, el ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, aseguró que en ese programa se invirtieron US$50 millones (2,335 millones de pesos) en un proceso al que se acogieron 249 mil extranjeros, en su mayoría haitianos.

Precisó en datos ofrecidos al periódico Diario Libre que de esa cantidad, 225 mil ya han recibido su residencia temporal totalmente gratis, con apego y respeto a los derechos humanos. De ellos, el 98% corresponden a nacionales haitianos.

“Nuestro gobierno ofreció todas las facilidades de lugar para garantizar el éxito del plan”, refirió.

En ese sentido, Amarante Baret sostuvo que las migraciones son un fenómeno universal que, al margen de los conflictos, contribuyen al desarrollo de los pueblos.

“Las haitianas vienen a los hospitales dominicanos a dar a luz, y no se le niega la atención, y las puertas de las escuelas están abiertas, y tenemos millares de niños extranjeros estudiando en las escuelas”, dijo al dar la bienvenida al foro de discusión sobre políticas migratorias e inclusión social, organizado por el Instituto Nacional de Migración y el Club de Madrid.

Mientras el orador invitado, el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, cuestionó las políticas migratorias implementadas por el mandatario estadounidense Donald Trump.

“Intenta detener la historia, y la historia no la va a detener, que se escribe con cooperación entre los pueblos, con conquistas imparables, no con momentos de retrocesos de derechos humanos, y de tener una visión de no discriminación, de no racismo, de no xenofobia”.

Consideró que Latinoamérica debe estar hoy más unida que nunca.