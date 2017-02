Alrededor del travesti Mía Fernanda Cepeda, circulan una gran cantidad de rumores y leyendas urbanas. Medio país lleva años asegurando una de estas: que además de los hombres, también le atraen las mujeres. Un mito que se convierte en realidad pues la propia comunicadora acaba de confesar le “encantan las pieles suaves y bonitas”.

“No me casaría ni llevaría una relación con una mujer bonita físicamente, pero sí tendría un desahogo sexual feliz. Siempre he dicho que es mejor estar con una mujer que valga la alegría que con un hombre que valga la pena“.

En una entrevista concedida al comunicador Robinson Pérez, (Martín Cepeda, conocido como Mía, justifica su fascinación por ambos sexos, alegando que tiene su “mente muy abierta” gracias a que ha podido conocer otras culturas: “He viajado medio mundo, donde aún no he estado es en África y Australia… Cuando tú conoces tantas culturas te das cuenta que lo que en un lugar es algo malo, en otro es normal”.

NUNCA HARÍA UN CALENDARIO SEXY:

En otro tema, la presentadora del programa “La Belleza es Mía”, (Digital 15), asegura que por nada del mundo lanzaría un sexy calendario, pues aunque le gusta que le tomen imágenes sexys, solo se involucra en proyectos que le satisfagan a nivel personal y profesional.

“Soy una mujer práctica y aprendo de los errores de los demás. He visto lo mal que le ha ido a las megadivas, megacueros y prepago de la televisión, que se venden como comunicadoras y lo que son es prostitutas en su gran mayoría; no voy a generalizar porque hay un grupo que está en cierta edad, pero que en su juventud lo hicieron”.

NO LE TEME A LOS ATAQUES:

Desde que estrenó a través de Digital 15, su revista matutina “La Belleza es Mía”, son muchos los que se han pronunciado contrarios a que esta producción televisiva se mantenga al aire, a pesar del posicionamiento y sus altos niveles audiencia. Sin embargo, Mía sostiene que las críticas y ataques que ha recibido se han centrado principalmente en su orientación sexual.

“Hay muchos egoístas que les molesta que exista un programa de diversidad. Mi preferencia sexual que no debería afectarles ni importarles, es el motivo por el cual quieren vetarme y crucificarme, sin embargo muchos televidentes agradecen la energía y el positivismo que reciben a través de mi programa”, dice.

Asegura que sus detractores no han podido ni podrán con ella, porque el Lic. Juan Ramón Gómez Díaz, presidente del Grupo Telemicro, es un visionario que “no permite que sus proyectos se vean afectados por los cánones de la doble moral existente en el país”.

Por lo que: “seguiré luchando y llegaré hasta dónde Dios quiera, no voy a dejar de trabajar porque a un político, una ministra o un cardenal les de la gana. Ellos deberían preocuparse por sus áreas que están llenas de corruptos, ninfomanos, violadores, ladrones, estafadores y drogadictos”.

Terminó su discurso afirmando que: “Si nos ponen en una balanza, quizás llevo una vida más pura y honesta que las de ellos, no me acuesto tarde, no tomo alcohol y no consumo drogas”.

Fuente Enterato.com