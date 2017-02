Odebrecht y el esquema de corrupción

Bajo la administración de Marcelo Odebrecht, nieto del fundador, se destapó posiblemente el escándalo de corrupción transnacional más grande de toda la región, al descubrirse la forma deshonesta que la compañía utilizaba para adjudicarse obras importantes en los países en que operaba

El conglomerado brasileño de negocios conocido como Odebrecht, especializado en ingeniería y construcción, fue fundado en el 1944 por el ingeniero Norberto Odebrecht Pernambuco y con el transcurso de los años se convertiría en la constructora líder de América Latina, teniendo presencia en 27 países. Esta empresa ha llegado a construir plantas eléctricas de carbón en República Dominicana, autopistas en Colombia, hidroeléctricas en Perú, trasvases y acueductos en Ecuador, el Metro en Panamá, entre otros países. La presencia de Odebrecht no solo se limitó a Sudamérica, América Central y el Caribe, también logró penetrar al mercado norteamericano y su éxito viajó tan lejos, que llegó hasta África, el Medio Oriente y Europa.

Nadie se imaginaba que detrás de esta historia de éxito empresarial, se escondía un oscuro esquema de corrupción que de manera sistemática se propagaría por la región con más fuerza que el mismo virus Zika que ha afectado a Brasil en los últimos años. Bajo la administración de Marcelo Odebrecht, nieto del fundador, se destapó posiblemente el escándalo de corrupción transnacional más grande de toda la región, al descubrirse la forma deshonesta que la compañía utilizaba para adjudicarse obras importantes en los países en que operaba.

El 21 de diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una investigación a Odebrecht, donde se le acusa de pagar sobornos a funcionarios públicos de 12 países, con el objetivo de obtener contratos de obras. Producto de esta grave acusación, la compañía ha aceptado pagar 3.500 millones de dólares de multa, siendo esta la multa por sobornos más grande la historia, luego de ser señalada de entregar 439 millones de dólares a políticos y funcionarios de Colombia, México, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Argentina, Venezuela, Angola, Guatemala, República Dominicana, Mozambique y Panamá.

A principios del 2016, el juez de la Operación Lava-Jato, Sergio Moro, había emitido órdenes judiciales en contra de varios ejecutivos de Odebrecht por corrupción. Este juez puso contra las cuerdas al gobierno de Brasil y como resultado de su trabajo, la revista Fortune lo nombró entre los 50 líderes con mayor influencia del mundo en el 2016. Marcelo Odebrecht, el ejecutivo de la mayor constructora de América Latina fue enviado a prisión por el magistrado Moro.

Brasil viene dando grandes pasos para lograr mayor transparencia y rendición de cuentas, al poner en marcha la operación Lava-Jato —operación Autolavado—, considerada como la mayor operación anticorrupción de las Américas. Esta investigación recibió ese nombre debido a la implementación de una red mafiosa de lavanderías a presión que utilizaban para el esquema de desvío de fondos. La corrupción llegó a establecer ramificaciones políticas y para abril del 2014 ya la operación contaba con 36 personas citadas por lavado de dinero y formación de organización criminal, mientras que 30 personas ya habían sido detenidas, entre ellas el ex director de Petrobras, Paulo Roberto Costa.

En marzo del 2015, el ministro Teori Zavascki del Tribunal Supremo Federal, ordena reabrir la investigación para 47 políticos sospechosos de haberse involucrado con Petrobras, entre ellos varios diputados y senadores. La atención mediática y las denuncias, hicieron que el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) suspendiera el desembolso de US$ 3.600 millones que habían sido destinados para 16 proyectos de infraestructura en Argentina, Honduras, Guatemala, Venezuela, entre otros países.

En febrero del 2016, es arrestado Joao Santana, publicista y estratega político, acusado de recibir dinero proveniente de la petrolera Petrobras. Su detención se produce a su regreso de la República Dominicana, donde se encontraba asesorando la campaña de reelección del presidente Danilo Medina. Santana, considerado un “genio” del marketing político y la dirección de campana, fue clave en la elección de 6 presidentes de Latinoamérica, a través de firmas de asesoría que fundaba en estos países bajo el nombre “polis”.

Ha sido revelado que Joao Santana presumiblemente habría recibido millones de dólares provenientes de Odebrecht para el financiamiento de campañas electorales. Además, documentos enviados por las autoridades suizas, señalan que algunas transacciones pudieron haberse efectuado desde una cuenta que Joao y su esposa tienen en un banco suizo a nombre de la compañía offshore Shellbill, con sede en Panamá. Este arresto del publicista “creador de presidentes”, salpica a líderes desde República Dominicana hasta Angola, pues el esquema consistía en el patrocinio de campañas políticas para luego recibir la adjudicación de obras. De acuerdo al diario Folha y la revista Veja, medios brasileños, tanto Joao como su esposa Mónica Moura, admitieron que tres de los US$7 millones que sus firmas recibieron de Odebrecht, fueron el pago por sus servicios de asesoría a candidatos presidenciales de Panamá, Argentina, entre países otros.

Ahora me gustaría de manera muy breve hacer un pequeño sondeo por algunos países de América Latina para conocer el estatus del caso Odebrecht y la manera como lo han manejado. Vamos a analizar el monto del dinero sobornado, el monto pagado en multas, el número de acusados y la cantidad de detenidos en las siguientes naciones:

Panamá:

Soborno: US$59 Millones Multa: US$59 Millones (garantía inicial) Acusados: 17 Detenidos: 0

Odebrecht ha ejecutado y en la actualidad ejecuta proyectos importantes en Panamá, tales como la Línea 1 y 2 del Metro, la Carretera Panamericana, la Tercera Línea de Transmisión Eléctrica, Sistema de Riego Remigio Rojas, Cinta Costera, Hidroeléctrica Dos Mares, etc. La Fiscal General de Panamá, Kenia Porcell, ha decidido enfrentar la corrupción y ha acusado a 17 personas, entre ellos 3 ex funcionarios, 8 empresarios locales, 5 extranjeros y un oficial de la banca privada local, luego de Suiza haber levantado la confidencialidad de estos clientes. Suiza puso a disposición del gobierno 22 millones de dólares depositados en cuentas de dos hijos del ex presidente panameño Ricardo Martinelli. Los proyectos que ejecuta Odebrecht en ese país, superan los 3,000 millones de dólares. El 28 de enero del 2017, Panamá notificó a Odebrecht el fin de la concesión sobre el proyecto hidroeléctrico Chan II. Además, los últimos tres gobiernos panameños serán investigados, ya que Juan Carlos Varela, presidente del país, aceptó que su gobierno sea investigado junto a los de Martín Torrijos (2004-2009) y Ricardo Martinelli (2009- 2014).

Colombia:

Soborno: US$ 11 Millones Multa: US$ Millones Acusados: 2 Detenidos: 2

Gabriel García Morales, viceministro de Transporte de la era del ex presidente Álvaro Uribe, ha sido detenido acusado de haber recibido US$ 6.5 millones para garantizar que Odebrecht fuera la firma escogida para la obra vial del tramo Ruta del Sol, de acuerdo a un informe de la Fiscalía. En el caso de Colombia los sobornos ascienden a 11 millones de dólares entre 2009 y 2014. El ex senador Otto Bula fue detenido por su presunta vinculación a un soborno de 4.6 millones de dólares pagado al ex congresista para asegurar el contrato de la vía Ocaña-Gamarra. Recientemente, ha surgido la sospecha de que el ex candidato presidencial por el opositor Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, haya recibido financiamiento de Odebrecht para las elecciones del 2014.

Perú:

Soborno: US$29 Millones Multa: US262 $Millones (por incumplimiento) Acusados: 3 Detenidos: 3

Odebrecht, empresa que en Perú ejecuta proyectos tales como la Central Hidroeléctrica Chaglla (Huánuco) y el Trasvase Olmos (Lambayeque), habría pagado en este país más de 29 millones de dólares en sobornos. Esto surge del informe de los Estados Unidos, comprendiendo las gestiones de los presidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). Miguel Ángel Navarro Cruz, ex funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Alan García, ha sido detenido, al igual que el ex funcionario Edwin Luyo. Jorge Cuba, tercer acusado y ex viceministro de comunicaciones, hasta hace poco se encontraba prófugo, pesando sobre él una orden de captura internacional y una recompensa de unos 9,140 dólares. De acuerdo a la agencia de noticias Andina, Odebrecht habría pagado 7 millones de dólares a Luyo y Cuba. Odebrecht acaba de pagar 262 millones de dólares como penalidad por incumplir el contrato de construcción del Gasoducto del Sur que se construye en Perú.

Argentina:

Soborno: US$35 Millones Multa: 0 Acusados/investigados:1 Detenidos:0

En la nación sudamericana, Odebrecht pagó más de 35 millones de dólares en el periodo 2007-2014 a “intermediarios, con el conocimiento de que esos pagos se harían, en parte, a funcionarios del Gobierno en Argentina”, señala el documento reproducido por la agencia de noticias Reuters. El Fiscal General Federico Delgado, decidió investigar al director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Argentina, Gustavo Arribas, para determinar si habría recibido 600,000 dólares provenientes de la empresa.

República Dominicana:

Soborno: US$92 Millones Multa: US$184 Millones Acusados: 0 Detenidos: 0

La República Dominicana, constituye el segundo país de la región en volumen de recursos, pues recibió sobornos por US$92 Millones. La compañía se encuentra ejecutando la carretera Piedra Blanca Cruce de Ocoa, la Carretera Miches-Sabana de la Mar, y la millonaria termoeléctrica de Punta Catalina, cuyo contrato adjudicado el 9 de diciembre del 2013 señala un monto de 2 mil 40 millones 747 mil 405 dólares (“rebajado” luego a US$ 1,945, 000, 000). Este monto sobrepasa en US$ 1,140 millones, al precio de US$ 900 millones inicialmente propuesto por la firma china Gezhouba Group Company Limited, de acuerdo a varias denuncias.

Esta planta de carbón es un proyecto que ignora que la República Dominicana, por su condición de Estado insular, es uno de los países más vulnerables al cambio climático. A pesar de tratarse de una gran cantidad de dinero, en el país solo se han llevado a cabo varios interrogatorios, pero no se ha formalizado ninguna acusación o detención, limitándose al señalamiento del empresario Ángel Rondón como el presunto responsable de recibir los US$ 92 millones en sobornos. A Rondón no se le ha sometido a la justicia y el Ministerio Público no ha revelado la lista de las personas sobornadas. Antes del caso Odebrecht era muy poco lo que se conocía de este empresario, pero a raíz del escándalo han surgido fotografías y videos donde aparece compartiendo escenarios con el Presidente Danilo Medina, otros funcionarios y la prensa dominicana. Entre las imágenes publicadas hay una donde se ve al Procurador General, Jean Alain Rodríguez, en un acto de inauguración, parado justo detrás de Ángel Rondón. El 27 de octubre del 2013, el Presidente Medina hizo entrega de la Medalla al Mérito de la Ganadería a dicho empresario. Desde el anuncio del pago de la multa de US$184 Millones que Odebrecht pagará a RD, poco se habla del caso. El 22 de enero del 2017, la ciudadanía dominicana realizó la mayor marcha contra la corrupción que su historia registra.

Finalmente, de acuerdo al Ministerio Público de Suiza, por cada millón de dólares que Odebrecht pagaba para sobornar a políticos, la empresa generaba una ganancia de US$4 millones. Dado el impacto lucrativo de la corrupción y las ramificaciones que desarrolla en todos los estamentos del Estado y el sector privado, reconocemos que este desafío solo puede vencerse si fortalecemos las instituciones de nuestros países para garantizar mayor transparencia en la región.

Fuente: telesurtv.net