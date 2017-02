Editorial: Con Odebrecht no queremos acuerdo, queremos culpables

La justicia dominicana recibió esta semana dos estocadas mortales que ponen fin a las esperanzas del pueblo dominicano de conocer los responsables de recibir sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht, primero se anunció que el acuerdo entre la procuraduría y Odebrecth era estrictamente confidencial, segundo, ahora se dio a conocer que ese mismo acuerdo pone fin a toda acción legal por parte de la República Dominicana a esta empresa que confesó haber entregado 92 millones de dólares para ganar licitaciones de obras.

En casi todos los países Odebrecht ha sido señalada, se han revelado los nombres e incluso hay personas detenidas. Menos en la República Dominicana, que llegó a un acuerdo de indemnización mediante el cual se comprometió a devolver el doble de lo sobornado, pagado 30 millones de dólares como adelanto y el resto para entregarlo en 8 años.

El funesto procurador Jean Alain ha querido vender al pueblo dominicano que el acuerdo es satisfactorio, siendo todo lo contrario, tomando en cuenta lo siguiente, si por cada millón en sobornos Odebrecht se ganaba cuatro millones, en el país debió ganar la suma de 368 millones de dólares, devolviendo 184 le quedarían todavía 184 a su favor, lo que indica que en el acuerdo ellos salen ganando.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que el señor Ángel Rondón confesó que recibió la suma de 92 millones de dólares como pago por servicios prestados a Odebrecht, si es así ¿Qué monto pagó el señor rondón a Impuestos Internos por esa transacción? Entiendo que no debería nadie pagar un centavo al fisco si Rondón que recibió 92 millones de dólares no paga a la DGII.

¿Por qué la justicia dominicana no investiga? Será que el presidente Danilo Medina y toda la cúpula que le rodea están tan embarrada que temen a una verdadera investigación.

No se hace absolutamente nada recibiendo un dinero a cuenta gotas, que el mismo Estado corrupto administrará. ¿Para qué, para que se lo roben otra vez? ¿Para garantizar el continuismo de un hombre con ambición de poder que desea gobernar la República Dominicana más allá del 2020?

Es por ello que no queremos acuerdo, queremos culpables, porque no nos van a estafar dos veces con un mismo caso. Que paguen todos los responsables, ya sean del PRM, PRD, PLD o PRSC, pero que paguen con cárcel, que paguen con el señalamiento público, que paguen siendo despojados de todo cargo público, pero que paguen. No queremos el dinero porque es como devolver al ladrón para que reparta a sus compañeros de fechorías lo que permitieron que otros se robaran.