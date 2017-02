Domingo Bautista dice él, ni los de su generación han sido superados en la TV

Santo Domingo. A juicio de Domingo Bautista es tiempo de que surjan nuevas figuras en la televisión dominicana que no tengan como parámetro a un Freddy Beras Goico o un Yaqui Núñez del Risco, que puedan ser una alternativa adaptada a los tiempos actuales.

“No quiero lucir petulante, pero en lo que a mi toca, creo que el último gran movimiento, irreverente, atrevido, desafiante, que presentó la televisión fue Domingo Bautista y todo ese séquito que estuvo conmigo, a partir de ahí tú no has sentido nada novedoso, nada que rompa con los esquemas, estamos en una parálisis, de que ciertamente aparecen muchachos, pero que no logran esa estelaridad de romper un estereotipo, de romper un patrón, cono nos tocó a nosotros y a mi generación (Michael Miguel, El Cafré, Nelson Javier) , yo creo que es tiempo para que surja algo que impacte, que conecte, que sea una respuesta a la nueva generación ” expresó Domingo Bautista al ser entrevistado por Ensegundos.do.

Domingo entiende que figuras de la dimensión de Freddy Beras y Yaqui Núñez son excepciones. “Son fenómenos que cíclicamente te da la sociedad, la industria, la formación, el talento, la experiencia, la capacidad de trabajo de ese tipo de figuras hoy en día no es usual, eso no aparece” manifestó el conductor de “Domingo Latino” y el “Destapón”.

Al preguntarle sobre si ha servido de mediador entre Michael Miguel y Alberto Bernabé (Bebeto), para que puedan reestablecer sus lazos de amistad, Domingo dijo que esto no ha sido posible ante la negativa de Michael, que lo ha intentado en varias oportunidades, pero que la figura principal del programa “De Extremo a Extremo” entiende que hubo un tipo de traición y necesitará mucho tiempo para curar las heridas que se dieron tras la salida de “El poder de las 12” de Telemicro.

En la conversación que duró más de 7 minutos dijo que lamentablemente en la TV se sigue usando a la mujer como una figura decorativa.

Denunció que en la actualidad en la TV prima el oportunismo, no la capacidad ni la experiencia.