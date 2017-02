Dice Danilo no acciona en caso Odebrecht su vinculo con Ángel Rondón

Santo Domingo. El ex precandidato presidencial por el Partido de Liberación Dominicana (PLD), Hipólito Polanco, dijo que el mandatario Danilo Medina Sánchez no ha accionado en el caso Odebrecht por la vinculación que tiene con el empresario dominicano Ángel Rondón, a quien se le atribuye ser la persona que recibió los US$ 92 millones de la empresa brasileña para sobornar a funcionarios de República Dominicana.



Hipólito Polanco expresó que el gobernante Medina Sánchez tiene la obligación de pronunciarse al respecto y dar respuesta a la sociedad dominicana ante los casos de corrupción que imperan en el Estado.

Entrevistado en el programa “Lo Que Otros Callan” que se transmite por Teleradio América canal 45 de 3 a 4 PM, el dirigente peledeísta Polanco manifestó que existe una serie de situaciones a lo interno y externo de la estructura morada todas relacionadas con impunidad.

“Siento vergüenza de que en nuestro propio gobierno no se haya buscado la solución al caso Odebrecht y otros tantos que hay en el país sin que sean sancionados”, resaltó Hipólito.

En ese contexto, Hipólito Planco dijo estar de acuerdo con las organizaciones civiles que recolectan firmas para exigir que “fiscales independientes” con el apoyo de Naciones Unidas investiguen a los beneficiarios de sobornos millonarios de la compañía Odebrecht, por considerar que el procurador general, Jean Alain Rodríguez, es funcionario de una de las administraciones gubernamentales involucradas en el tema.

Asimismo, rechazó el acuerdo que realizó la Procuraduría General de la República con la constructora Odebrecht, mediante el cual la empresa amortizará 185 millones de dólares como indemnización, los cuales serán pagados en ocho años.