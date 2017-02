Jack Nicholson regresará al cine con el remake de ‘Toni Erdmann’

Tras cerca de 17 años fuera de la pantalla grande, el actor Jack Nicholson volverá al cine con una nueva versión de la cinta ‘Toni Erdmann’, informó la web de la revista Variety.

La productora cinematográfica Paramount Pictures tiene los derechos del filme alemán, candidata a la 89 edición de los premios Oscar a la mejor cinta de habla no inglesa.

El director de The Big Short, Adam Mckay, junto a Will Ferrell y Jessica Elbuam serán los productores del esperado filme que trae de regreso al cine a Jack Nicholson.

Según fuentes de la revista Jack Nicholson, ganador de tres Oscar, es un gran admirador de la película y fue él mismo quien sugirió a Paramount rodar la versión estadounidense.

La última película que rodó el actor estadounidense fue la comedia romántica How do you know en el 2010. Debido a su visible ausencia del cine, se especuló que padecería de Alzheimer y que debido a dicho mal ya casi no salía de su mansión.

Fuente: Peru21.pe