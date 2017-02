Michel Camilo este lunes 13 en Santiago

Con más de dos años sin pisar suelo santiaguero, Michel Camilo tiene grandes expectativas de reencontrarse con el público del Cibao, en un concierto especial para el mes del amor y la amistad.

Camilo en el Gran Teatro del Cibao presentando su espectáculo “Solo Piano” el próximo lunes 13 de febrero a las 8:30 de la noche en un concierto benéfico para la Asociación Dominicana de Rehabilitación filial Santiago.

También se presentará la noche siguiente en el Teatro Nacional de Santo Domingo.

Con un millón de notas de jazz el programa incluirá un repertorio variado de sus 24 discos, con más de una hora y media de presentación para el deleite de todos los asistentes.

“En cada concierto me reinvento, me hago más fuerte y con nuevas energías para desarrollar el arte que amo y que me apasiona desde muy pequeño”, sostuvo Camilo durante una entrevista telefónica.

Con una impecable trayectoria musical que ha paseado por importantes escenarios internacionales, Michel asegura que regresar a su país natal siempre es agradable y satisfactorio, especialmente a la ciudad de Santiago donde tiene grandes amigos y conserva buenos recuerdos.