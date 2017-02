Comunicador sale en defensa del procurador

Santo Domingo. En momentos donde la población dominicana mantiene una intensa lucha contra la impunidad, el comunicador Milton Cordero expresó publicamente su respaldo al procurador Jean Alain Rodríguez.



Desde su cuenta de Instagram el locutor atacó a quienes reclaman justicia y piden la cabeza del procurador ante su pésimo manejo con los casos de corrupción.

Esto fue lo que dijo “Lechuga”: “Quisieran los perros del potrero, Por siempre acompañarnos, Pero sus estridentes ladridos

Sólo son señal de que cabalgamos. Johann Wolfgang von Goethe. “Ladran” (Kläffer) 1808. ¡Y lo peor es que Ladran duro! Alto, con el pecho erguido como los Chihuahuas pero siempre detrás de la puerta. Desde lejos, desde un balcón. Sin ensuciarse los pies. Sin jugársela. Es que es más fácil ser “Manager” desde las gradas o tirarla desde afuera a ver si hacen una “Chepa” y la meten.

Yo creo en @jeanarodriguezs porque lo conozco. Porque no improvisa, porque no le interesa ser un “Influencer” o ganarse el titulo de Miss Simpatía. Le interesa hacer las cosas bien, cumplir con el compromiso que asumió. Yo creo en ti @jeanarodriguezs y la mayoría también. La mayoría que no hace ruido ni se deja confundir por gente que TODOS conocemos y sabemos que lo han hecho siempre. Que van como el péndulo de un lado a otro cambiando de equipo y de discurso siempre y cuando le convenga.

No te preocupes y haz tu trabajo. Tú sabes que vas por buen camino. Todavía faltan más. Todo los días van a ladrar más duro. Porque hay a quienes les conviene el desorden. Les conviene que las cosas buenas no sucedan, porque viven de eso: De opinar, de quejarse, de acusar. Ese es su vida, ese es su negocio.

Pa´lante y cuenta conmigo. Y que ladren…Porta´mi. ”

Las reacciones no se hicieron esperar por parte de quienes le siguen:

“DdbarlettaNo hay que ladrar ,ni calumniar ,ni ofender solo un pueblo esperando lo correcto ,lo que se supone tiene que llevarse a cabo ,es un derecho que tenemos los ciudadanos ,los que pagan impuestos ,los serios y responsables de un país lleno de preguntas sin respuestas ,valorar al pueblo que lo puso donde está con respuestas firmes y contundentes”

“Iamjihu23@lechurd Buenas Noches caballero! Usted cree que ese señor que esta a su lado en esa foto va por buen camino, dentro de usted distinguido caballero cree que este país en la mano de estos hombre deshonran a todo el país va por buen camino? @polocell1 tu crees que me pueda responder…”

” Gafra2002@lechurd la amistad no tiene xq ser ciega. Solo exigimos lo que es nuestro como ciudadanos, la verdad! No buscamos a miss simpatía, ni que ladren o que dejen de ladrar, solo que haga su trabajo, MUY cuestionado en este caso. El PGR NO ha realizado un buen trabajo, el cargo le quedo grande y aunque como ser humano puede ser el más extraordinario de todos, como profesional designado en uno de los puestos públicos más importantes del Estado no lo es.”

” Rosaperez1313Te entendemos defiende tu moro pero al procurador que defienda a país para eso esta ahí y con nuestro dinero se le paga a el no estamos esperando que sea simpático que haga lo correcto”

“nabiduquecanaanEso es así mil por mil mi querido Lechu Que lindo mensaje! Todo el que tiene el placer de conocerlo sabe que es un hombre de principios y que su compromiso con hacer las cosas bien siempre ha sido y seguirá siendo inquebrantable!”

“alexrojasproductivaQuerido @lechurd tus palabras son sabias y de buen Comunicador, pero sobretodo objetivas y coherentes!! La tendencia del mundo es la prisa, la desesperación, la falta de análisis profundo de los hechos reales. Entiendo que @jeanarodriguezs está haciendo lo que ha aprendido a lo largo de muchos años de preparación profesional, está investigando a fondo las intrinculis y pormenores de un caso sumamente complejo, donde un error podría lograr que un posible culpable nos venza y salga libre al presentarse ante el poder judicial. Al igual que tu, soy de los que creo que las cosas se hacen de una sola forma, bien hechas, y @jeanarodriguezs está agotando todos los recursos posibles para lograr que este caso proceda como debe proceder!!”