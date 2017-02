El Jeffrey dice que en Acroarte hay un manejo raro

Luego que Acroarte dio a conocer la lista de los nominados a Premios Soberano 2017 se ha desatado una ola de disgustos ante toda clase de injusticias.

Uno que se sumó a los reclamos contra Acroarte es el merenguero El Jeffrey quien pidió a los periodistas que integran este gremio actualizarse e investigar, que ningún artista tiene que enviar información para ser tomado en cuenta.

A juicio del denominado “Canta lindo” afirmó que Acroarte tiene un manejo raro porque no quedó nominado, pero que su Soberano es el pueblo dominicano.



“Cuando me lo den, bien merecido, lo voy a coger, pero si no me nominan mi soberano es el número de la oficina, cuantos bailes toco, cuando salgo de gira, lo que estoy haciendo eso es lo que dice ”

Las declaraciones del merenguero se produjeron en una entrevista al bloguero José Zabala en Nueva York.

En la parte final del video el Jeffrey dijo que si Acroarte le invitan y le nominan siempre estará ahí.