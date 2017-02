Estados Unidos acusa a Rusia de desplegar en secreto un misil de crucero

Rusia ha desplegado en secreto un nuevo misil de crucero, ignorando el aviso de Estados Unidos que considera que viola un tratado de 1987 de control de armas entre ambos países, según publicó este martes el diario The New York Times, citando fuentes de la Administración estadounidense. El Gobierno de Donald Trump no ha hecho ninguna valoración de la noticia.

Pese a recibir una primera advertencia de Washington en 2014, Moscú ha proseguido con el desarrollo del misil, que ahora está operativo. Rusia dispone ahora de dos batallones de tropas para gestionar el arma. Uno de ellos sigue en un sitio de pruebas, pero otro se trasladó el pasado diciembre a una base operativa, según el Times, que cita a un funcionario estadounidense con acceso a informes de inteligencia.

El despliegue del misil supone una prueba para el republicano Trump, que ganó las elecciones presidenciales en noviembre, dado que ha prometido mejorar las relaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, y lograr nuevos acuerdos de reducción armamentística.

El movimiento se conoce en plena crisis de seguridad del Gobierno de Trump. Michael Flynn dimitió el lunes como consejero de Seguridad Nacional tras conocerse que, tras las elecciones y antes de asumir el cargo, tuvo contactos con el Kremlin y que mintió al respecto a altos cargos de la Administración.

El Gobierno de Barack Obama concluyó en julio de 2014 que Rusia había violado el tratado firmado entre ambos países en 1987 que prohíbe el desarrollo de misiles balísticos o de crucero de alcance intermedio (capaces de volar entre 300 y 3.400 millas). El pacto, firmado por los presidentes Ronald Reagan y Mijail Gorbachov, contribuyó al fin de la Guerra Fría y a la desescalada armamentística entre ambos gigantes, informó internacional.elpais.