Joven indignada denuncia precario servicio en una Botica Popular

Quiero expresar mi indignación hacia mi país, es lamentable que nada funcione correctamente en República Dominicana, esa foto que ustedes ven ahí es la botica popular de la independencia.

A las 11:20am salgo del supermercado Caribe y pasó aprovechar y comprar un antialergico, cuando me paro la señora embarazada que está deespalda, le está rogando a la señora que atiende el lugar que por favor le abra que necesita un medicamento urgente y apenas son las 11:30 y la botica cierra a las 12:00pm, muy bien escuche cuando la señora que despacha le dijo que no, que no le abrirá que vuelva el Lunes, que adentro hay muchas personas y que entonces ellos se irían a las 3, que el sistema cambio y el horario es hasta las 11:20am, algo insólito, a lo mejor esa señora con un dolor se desplazó hasta allá para recibir ese mal servicio y bochorno.

Hasta cuando será que estaremos recibiendo toda la mediocridad que nos ofrece este gobierno, estamos cansados de tantos maltratos a la ciudadania, lo poco que ganamos nos lo quitan en impuestos y recibimos lo peor, todo caro, delincuencia, corrupcion, nada de educación, salud pésima, en fin un país en retroceso, y peor aún, protestamos y es para nada, pero es para alante que vamos haciendo lo que nunca se ha hecho.

Desirée Marin