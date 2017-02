Lo que no deberías hacer en San Valentín si estás soltero (a)

El 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, día del amor y la amistad, y desde que inició este mes el bombardeo de contenidos referente a este día es enorme. Desde los grandes comerciales, hasta las más pequeñas tiendas, los medios de comunicación tradicionales, y las redes sociales, todos se hacen eco de este día especial.

Lo cierto es que aunque esta fecha puede ser toda una ilusión para muchas personas, especialmente para los enamorados, la otra cara de la moneda es que también puede llegar a ser toda una tortura y hasta depresivo para lo que están solteros y solteras.

El portal de la Z Digital estuvo conversando con la psiquiatra y terapeuta familiar y de pareja, Marcela Musa, especialista del Centro Vida y Familia Ana Simó, sobre cómo pueden pasar este día los solteros sin que se convierta en algo difícil.

La doctora aconseja en primera instancia qué no se debe hacer, y dentro de las acciones a no realizar, recomendó no embriagarse ni llamar a alguna de las parejas anteriores, ya que afirma que muchas veces no se está preparado para el rechazo, y esto sólo podría empeorar el estado de ánimo, y no ayudaría en nada.

La experta sugiere que si se desea visitar algún restaurante, se vaya en compañía de algún ser querido, porque suele tornarse incómodo, el hecho de que todos los espacios de recreación habrán muchas parejas y puede llegar a perjudicar el estado anímico, si se está triste por ese día.

La terapeuta familiar y de pareja manifestó que es una excelente ocasión para tener un recuento interior, en sintonía con el ser mismo, y brindarse la propia compañía, reflexionar sobre su estado emocional, y afirmar el amor propio.

Además expresó que coordinar un encuentro con un amigo que tampoco tenga planes y preparar algo juntos que a ambos les divierta es una muy buena alternativa.