Video: Don Miguelo vuelve al ataque contra José Reyes

Lo que pudo haber pasado por alto se convirtió en un bochinche de gran impacto en las redes sociales. Don Miguelo dijo hoy que el pelotero José Reyes le pidió disculpas luego de haber enviado un mensaje privado a su compañera sentimental Nabila Tapia.

En una transmisión en vivo a sus seguidores en la red social de Instagram, el exponente urbano dijo que las mujeres casadas deben ser respetadas. “Yo no subo lo mensajes en los que él me ha pedido disculpas porque ese no es mi flow, pero él me ha mandado hasta el numero para que le tire y lo disculpe”

Según relató el intérprete de “El Mario de tu mujer”, el pelotero que juega para los Metros de Nueva York alegó que ese mensaje no fue enviado por él, sino por alguien que maneja su cuenta. Algo que Don Miguelo no creyó.

Miguelo alega que borró el mensaje de respuesta al beisbolista para evitarle un problema matrimonial.

“Cuando un hombre enamora la mujer de otro hombre, sabiendo y conociendo esa persona, entonces está irrespetando al nombre, no a la mujer”, sentenció el artista.

Don Miguelo expresó que lo único que tiene José Reyes es dinero.

Al final del audiovisual realizado desde Instagram Live pidió que se acabe el relajo con el tema.

