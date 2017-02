Salvador Holguín da 24 horas al jefe de la PN para que deje de asediarlo

El periodista Salvador Holguín dio un plazo de 24 horas al director de la Policía Nacional, mayor general Nelson Peguero Paredes, para que detenga el asedio y la persecución que tiene en su contra, pues de lo contrario aseguró que va a hacer fuertes revelaciones al pueblo dominicano.

Salvador Holguín responsabilizó al jefe de la PN, Peguero Paredes y al gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez de lo que le pase, ya que afirma existen planes macabros para malograrlo. “Nelson Peguero me tiene un asedio vulgar y asqueroso permanentemente, ha mantenido un acoso de manera imprudente e irrespetuosa hacia mi persona como periodista y ciudadano”, manifestó Holguín.

En el programa “Lo que Otros Callan” que se trasmite por Teleradio América canal 45 de 3 a 4 PM, el productor y conductor del mismo, Salvador Holguín, dijo que está siendo acosado por el director de la Policía, Paredes, “me le han hecho foto a la oficina, donde quiera que voy me siguen, están llamando a mis anunciantes para que me retiren la publicidad y me la han quitado” expresó. Asimismo señaló que si llegan a intentar con su vida tiene pruebas para aún después de su muerte.

“Si algo me pasa, ya yo grabé y señalé con nombres y apellidos quienes y el porqué, lo que significa que hasta después de muerto yo hablaré”, resaltó Holguín.

El comunicador indicó que dichos acosos son dirigidos por el director de los agentes del orden, Peguero Paredes, los cuales han sido a raíz de las constantes denuncias de inseguridad ciudadana que ha realizado a través de los medios de comunicación y las redes sociales producto de la mala gestión que ha desempeñado Peguero y afectan directamente a todas las clases sociales de República Dominicana.