Alfonso Rodríguez: “El cine no solo vive de cuatro comediantes”

El director de cine Alfonso Rodríguez, quien estrena su más reciente película “El Encuentro”, manifestó durante una entrevista en el programa Una Vía a la Semana que se le debe dar el apoyo a los nuevos rostros, porque la industria del cine no solo se vive de cuatro comediantes.

“Hacer una película con nuevos talentos es un riesgo, pero hace años estoy diciendo que tenemos que apostar al talento nuevo y tenemos que variar, porque una industria no vive solamente de 4 comediantes”, dijo Rodriguez. También expresó: “Con la comedia hicimos esta industria y probamos que este negocio es rentable, o sea que la comedia y los comediantes son muy válidos y debemos de seguir haciéndolo, lo que tenemos que tener es más variedad”.

Alfonso Rodríguez, quien promedia una decena de películas, reveló que decidió irse por un género con el cual no había jugado debido a que tiene que reinventarse, pues el negocio ha cambiado mucho, y citando una frase de Hollywood dijo: “Hazte un drama, hazte una comedia, hazte un suspenso y gíralo”… Yo no estoy inventando nada, uno trata de aprender de los grandes directores de las grandes industrias, y se me dio la coyuntura de trabajar con un grupo de jóvenes”.

