La escalofriante experiencia sexual de una mujer

Esta historia es realmente escalofriante. Jacqueline, una usuaria de Twitter, relató la experiencia sexual de una supuesta amiga suya —cuyo nombre no quiso revelar— con un chico que conoció por Tinder, la red social de citas.

Bastaron 12 tuits para que, en pocas horas, su relato, que data del 6 de febrero, consiguiera miles de retuits y likes. Dos días después la noticia ya figuraba en diversos portales web internacionales.

Esta es la historia

1. “Ya se lo conté a muchas personas, pero voy a contarle a Twitter la más loca, real y verdadera historia que escuché esta semana”.

2. “Esta mujer (es real) fue a una cita por Tinder con este chico (primera cita)…”.

3. “La cita iba bien, y decidieron estar juntos luego. Tuvieron sexo y todo eso, y ella le permitió a este chico terminar sobre su cuerpo”.

4. “A la mañana siguiente, se despertó con una erupción por toda su cara y sus pechos”.

5. “Se acerca a él y le dice que tiene una erupción, así que irá a visitar a un doctor”.

6. “Ella va al dermatólogo y este le dice que tiene unos pequeños parásitos bajo su piel donde le apareció la erupción”.

7. “El dermatólogo le explica que sólo hay dos formas en que un hombre pueda tener este tipo de parásitos en el semen.

8. “Uno, si tuvo sexo con animales… o dos, sexo con gente muerta”.

9. “Así que ella fue a buscar al Facebook del joven y ¿adivinen donde trabaja?”

10. “En una morgue”.

No sabemos si la historia es real o no, pero lo cierto es que la narración alerta sobre el peligro inminente de salir con una persona que no conocemos.

Fuente: Peru21.pe