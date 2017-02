Se tiñó las cejas y pestañas pero nunca esperó este triste final

Una joven estudiante británica solo quería embellecer su rostro, pero estuvo a muy poco de quedar ciega.

Tylah Durie, de 16 años, aplicó un tinte de color en sus cejas y pestañas para que sus ojos resalten más.

Estaba contenta con el resultado, pero 30 minutos después se dio cuenta de su grave error.



Tras teñirse, comenzaron a brotar pequeñas ampollas alrededor de sus ojos. Luego todo empeoró: sus pestañas y cejas se empezaron a caer y la chica entró en shock.

“Pensé que no habría problema, ya que no había sufrido ninguna reacción alérgica al teñir mi cabello en el pasado, pero esas tinturas no tenían PPD”, dijo la adolescente, que luego se enteró que era alérgica a los compuestos del tinte.

Tras el incidente, que podría haberla dejado ciega, la mujer tendrá que someterse a controles periódicos para monitorear los efectos del químico en sus ojos y rostro.

Mira las fotos:







Ahora Tylah ya se encuentra mejor y contunúa subiendo fotos a las redes sociales