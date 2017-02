Un dominicano en la TV Argentina

Desde Argentina nos escribe Carlos García

José, Haciendo Zaping por varios canales de la televisión argentina, tuve que volver atrás, pues la voz y el color de piel de un joven que hablaba en un canal de noticias llamó mi atención. Se trataba de Gabriel Mateo, quien no solo es el primer dominicano en llegar a la televisión de ese país, sino además el principal cronista de raza negra que tienen los argentinos en la actualidad.

Gabriel Alexander Mateo, dejó el barrio 27 de febrero de su natal Santo Domingo a la edad de 18 años. Corría el 2013 cuando este joven que para entonces pensaba que su vida la dedicaría solo al modelaje o al baile, armó sus maletas y viajó a la ciudad de Buenos Aires para vivir junto a sus tías que ya residían en el país sudamericano.

Gaberry, como le dicen sus familiares y amigos, es hoy uno de los rostros más presentes del canal de noticias Crónica TV, medio al que pertenece desde noviembre de 2016. Trabaja prácticamente todos los días cubriendo las famosas “notas de color”, pero también le ha tocado cubrir conferencias de prensa y hacer reportajes de actualidad.

Al consultarle cómo fue que logró incursionar en los medios argentinos, afirma que fue gracias a su perseverancia y atrevimiento. “Desde que empecé a estudiar periodismo me iba a todos los programas que podía, conversaba con los productores, aprovechaba las pausas para hablarles y pedirles los teléfonos y así hacer contactos”.

Cuenta que debido que no es una persona tímida le costó menos conseguir su primera oportunidad en los medios. “Mi primera experiencia fue en un canal de música (Quiero) el productor me vio, me pregunto si quería hacer una prueba de cámaras y después me llamó y quedé para cubrir las vacaciones de un presentador del programa Los 15 Mejores. Afirma en referencia al canal de música mas popular de Argentina.

Gabriel Mateo, quien también trabaja como profesor de baile en una famosa escuela de Buenos Aires, afirma que lo más difícil de su carrera, es mantener su esencia como dominicano. “El canal quiere que mantenga mi tonada, pero a la vez debo hablar no tan cerrado, para que los argentinos me entiendan. Es lo más complicado”.

Sobre ha sido discriminado en Argentina, el joven comunicador afirmó.” No he sufrido ningún tipo de discriminación aquí. Pero en dominicana sí, por ser gay y sufrí mucho cuando estaba en la escuela porque me hacían bullyin. Tuve muchos rechazos, por eso trate siempre de esforzarme y de demostrarle al mundo que, independientemente de que yo sea gay puedo ser un chico inteligente y buena persona. Cuenta emocionado.

El comunicador y modelo dominicano, dice que como recompensa además de su trabajo, lo que más disfruta del país de Carlos Gardel y Diego Maradona, son las oportunidades que tiene para estudiar y trabajar en total libertad.

Compara los medios de ambos países:

“El periodismo en argentina es muy diferente al dominicano, acá es todo tres punto cero, es todo más tecnológico. Aquí todo es un show, hasta las noticias. Allá todavía se manejan de manera más tradicional, los medios no te dicen su línea editorial, cosa que aquí es común.“ Resaltó.

También agregó que su sueño es ser reconocido en su país.” Me encantaría que conozcan mi trabajo en República Dominicana, y poder trabajar en un futuro en la televisión dominicana. Sería un sueño por ejemplo, ser reconocido como Comunicador Destacado en el Extranjero”. Puntualizó.

Mateo contó en exclusiva para el Ensegundos.do, que grabó escenas para una serie que prepara el canal Disney Latino(Go!), y que sigue trabajando como modelo para importantes marcas de Argentina.