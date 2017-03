Ex director de grupo cristiano que “curaba gays” se casa con un hombre

No logró curarse. John Smid, quien durante casi dos décadas lideró la congregación cristiana ‘Love in action’, dedicado a “curar homosexuales” de su enfermedad, acaba de casarse con su pareja, tal para cual, como puede apreciarse en la foto. “A mi edad no tengo tanto tiempo por delante, así que no puedo vivir con esta mentira por el resto de mi vida”, explicó para justificar su repentina conversión.

El grupo ‘Love in Action’, del que Smid fue director ejecutivo entre 1990 y 2008 está convencido de que la homosexualidad es un “arma que usa Satán para destruir los individuos” y sólo “el poder de Dios puede vencer”, según reza su página web Restauration Path, el nombre con el que se rebautizó el grupúsculo en 2010.

En realidad, hace tiempo que John Smid se dio cuenta de que lo suyo (la atracción por los individuos del mismo sexo) no tenía arreglo. Hace varios años se desvinculó el grupo y anunció su homosexualidad. A ver si te enteras, John: se nace gay. Hace tres años Smid conoció a Larry McQueen y juntos decidieron iniciar en una vida en común, empezando por la estética y finalizando con una boda que los novios acaban de anunciar en Facebook. El anuncio viene acompañado del reconocimiento de “antiguos errores y malentendidos”.

Entre tanto, David Jones, el nuevo director ejecutivo de Restorarion Path (antiguamente Love in Action) sigue enarbolando la Biblia para curar las desviaciones sexuales de sus feligreses. A ver cuánto tarda en salir del armario.

Visto en The Independent