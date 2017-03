WhatsApp: furor por la última novedad que hace todo más fácil

Prepárese usuario de WhatsApp porque la aplicación trae novedades para el próximo mes. Se trata de cambios que, presumiblemente, generarán una sensación positiva en todos aquellos que den uso habitual a la herramienta por su utilidad. Ahora se podrá fijar hasta tres chats.

Según WABetaInfo, la nueva versión (2.17.105) de WhatsApp incluye la posibilidad de cambiar el orden en que aparecen los chats. De tal forma que se podrán organizar según relevancia o interés. Hoy día sólo existe la posibilidad de encontrar los chats por orden de uso según el momento en el que se haya interactuado.

Esta novedad de WhatsApp se ha conocido justo después de trascender la falla de seguridad en el mensaje de encriptado ’end to end’ de la aplicación que descubrió una empresa privada. Un error que ya se ha comunicado a los encargados de trabajar en la herramienta.

La realidad es que este cambio contrasta con la controversia generada tras la implantación de ‘WhatsApp Status’, una posibilidad que desató las críticas de los usuarios y con la que debes ser precavido. Hay cinco peligros a los que se queda expuesto que debes conocer.

Ahora podremos poner un poco de orden a nuestro ‘tablón’ de conversaciones de WhatsApp. Se podrán fijar hasta un máximo de tres chats en principio, en la parte superior de la pantalla. Simplemente habrá que pulsar varios segundos sobre el chat y esperar a que aparezcan las opciones. Ahí encontraremos ‘Fijar chat’.

Además, se sumarán otras tres novedades:

1. Publicidad:

Las empresas podrán ponerse en contacto directamente con nosotros, a través de perfiles oficiales. ¿Spam? Supuestamente no, pero los rumores hablan de la posibilidad de anuncios “segmentados”, gracias a los datos que Facebook tienen de nosotros.

La opción menos invasiva sería que sirva como un canal de comunicación para hablar con las empresas a la hora de solicitar servicios o realizar quejas o comentarios. También podrían implementar bots como los que tiene Facebook Messenger, para responder de forma automática.

A no ilusionarse: lo más probable es que WhatsApp venda nuestros datos para que las empresas puedan mandarnos publicidad… y así empezar a generar ingresos.

2. Borrar mensajes:



Esta es posiblemente la más esperada por los usuarios. Enviás un mensaje, vez un tilde y sabés que no tenés forma de zafar: le va a llegar al receptor. Con este nueva función, podremos borrar el mensaje. Si la persona todavía no lo había visto, le aparecerá un aviso de “mensaje revocado”. Si ya lo leyó, por lo menos no tendrá pruebas de lo que dijimos… a menos que haya hecho una captura de pantalla.

3. Compartir ubicación:



Con la nueva actualización, podrás habilitar una opción para que tus contactos puedan ver tu ubicación actual en tu estado.



¿Lo bueno? Según las pruebas, la localización estará desactivada por defecto, y habrá que “prenderla” y elegir durante cuánto tiempo queremos mostrarla, uno, dos, cinco minutos o por tiempo indeterminado.