Dice Felucho Jiménez que los ladrones del PLD son cuatro o cinco

El miembro del Comité Político del PLD, Félix –Felucho- Jiménez, ratificó este martes su creencia de que hubo “obras sobrevaluadas” en los gobiernos del PLD, pero dijo que “los ladrones son cuatro o cinco compañeros”.

“He dicho que estos compañeros, y los de Leonel, han tenido miles de miembros del PLD que han sido funcionarios y que los ladrones son cuatro o cinco”, dijo.

Jiménez ratificó “no tengo la menor duda de que hay obras sobrevaluadas”, dijo Jiménez, al tiempo en el que hizo hincapié que en el caso de la carretera de El Coral hubo un presupuesto inicial de 200 millones de dólares “que pasó a 400 millones”.

Indica el periódico Diario Libre que El exministro de Turismo, actual presidente de Refidomsa, indicó que de las respuestas a los señalamientos que ha tenido, el que “la que nunca he entendido de mi compañero y amigo no lo esperaba, dijo que yo tenía un interés particular, eso yo no lo esperaba. No solo que no es verdad, si no que no lo perdono”.

Señaló que ante su planteamiento por la carretera de El Coral, “en una reunión del Comité Político le abrumaron los planteamientos de tres o cuatro ingenieros ante un economista, que es lo que yo soy”.

Las declaraciones de Felucho fueron hechas al programa el Sol de la Mañana.

Jiménez también cuestionó la reacción del compañero del partido, Franklin Almeyda, quien le instó a que lleve pruebas al Ministerio Público. “Yo no sé porqué el compañero Franklin se ofende”.