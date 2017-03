La hija de Paul Walker cumplió 19 años y deslumbra en las redes

Cuatro años han pasado desde aquel fatídico 30 de noviembre de 2013 cuando nos enteramos de la muerte de Paul Walker. Todos los seguidores de “Rápidos y furiosos”, donde interpretó al avezado Brian O’Conner, y millones de personas alrededor del mundo lamentaron su fallecimiento.

Walker dejó un gran vacío entre sus familiares y los fans del cine de acción. Meadow, la hija de Paul, tenía 15 años cuando todo esto sucedió y fue un golpe muy duro para ella.

Meadow publicó en su momento una emotiva carta de despedida en sus redes sociales que se hizo viral:”Cuando era pequeña me enseñaste a andar, me enseñaste a sonreír y me enseñaste a no rendirme nunca. Lo amaba incluso antes de saber lo que era el amor. Era mi héroe. ¡Mi héroe REAL! ¡Siempre estará en mi corazón! Se me llenan los ojos de lágrimas al escribir esto. Te has ido, ¡pero no te olvidamos! D.E.P. papá”.

El 2015, en el que habría sido el cumpleaños número 42 de su padre, Meadow lanzó la Fundación Paul Walker, que concede becas a estudiantes e investigadores en el área de la biología marina. El objetivo de esta fundación lo han resumido muy simplemente como “hacer buenas acciones”.

Pero la bella Meadow no solo se dedica a apoyar causas benéficas y a estudiar. Luego de la muerte de su padre, emprendió una dura lucha contra Porsche, por continuar vendiendo los Porsche Carrera GT a pesar de que un correo electrónico revelara que sabían que el auto era particularmente peligroso. Más de 200 de los modelos vendidos habían tenido accidentes en los primeros dos años de uso.Meadow se mantiene muy ocupada y se dedica a muchas actividades.

La joven se luce en redes sociales donde roba suspiros y ha ganado una gran cantidad de seguidores.

Mira sus fotos:

Fuente: http://www.aweita.pe