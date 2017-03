Ana Simó celebra 9 años en la radio

“Parece que fue ayer” dijo Ana Simó en un breve discurso ante los invitados a la celebración de los 9 en el aire de su programa “Consultando con Ana Simó”, que se transmite diariamente por CDN Radio de 9 a 11 de la mañana.

Muy feliz, la destacada psicóloga recordó los inicios del espacio en el que se propuso orientar a las familias, las mujeres, las parejas y los jóvenes, a través de la radio, con una propuesta en la que se hablara de manera clara y objetiva sobre los problemas de la cotidianidad.

“Mi objetivo siempre fue llevar, a quienes no podían siempre pagar una consulta, por lo menos un consejo profesional que les hiciera ver una luz al final del túnel”, dijo en el coctel celebrado en el restaurante La Forchetta y al que asistieron amigos, colaboradores, patrocinadores y representantes de medios del país.

Simó recordó que el programa comenzó con una hora de transmisión y actualmente tiene dos, que casi no alcanzan para recibir las llamadas de la audiencia tanto del país, como de Estados Unidos, Europa y América Central.

Satisfecha con los resultados de su producción, expresó que “me siento muy feliz sobre todo cuando una madre me detiene en la calle y me dice que orienta mejor a sus hijos porque nos escuchó, o cuando un hombre o una mujer, me abraza en cualquier plaza y me agradece porque contribuí a través del programa a fortalecer su relación”.

La sexóloga anunció que el aniversario motiva a iniciar transmisiones fuera del país, con el objetivo de premiar la audiencia que les llama desde allí, por lo que próximamente harán una transmisión especial desde el restaurant 809 Lounge, en Nueva York.

Concluyó sus palabras agradeciendo a los terapeutas de su Centro Vida y Familia quienes han hecho del programa su consulta. Además agradeció a los profesionales de diferentes áreas que le acompañan cada día en el espacio radial, a los medios de comunicación por el apoyo brindado todo este tiempo y a CDN, emisora donde se transmite.

Nuevos segmentos

El espacio radial estrena nuevos segmentos, manteniendo la esencia de orientar y la interactividad. En este sentido Rocío Reyes, productora, detalló que en lo adelante contarán con:

Tecnológicas: abordando temas relacionados a la tecnología, con aspectos relacionados al beneficio de la familia. Económicas: con los consejos, análisis, presupuestos y tips, que ayuden a mamá, papá y los hijos aprender a cuidar el bolsillo.

Ambientales: expertos en botánica compartirán con los oyentes informaciones relacionadas al cuidado y la conservación del medio ambiente. Belleza: donde se compartirán consejos y tips para el cuidado físico de toda la familia en áreas como piel, cabello, uñas, rostro y otros.