Influencers unidos

Por segundo año consecutivo la empresa Sued & Fargesa realizó el Influencers Get Together, una actividad que reúne a los “principales bloggers e influencers” del país.

El tema abordado en esta nueva versión fue el Design Thinking: las claves para diseñar contenidos diferentes, impartido por el creativo digital y publicista, Manuel Ventura.

Luisa Apolinar, gerente de marcas de Sued & Fargesa manifestó el compromiso que tiene la empresa con los jóvenes quienes a través de las diferentes redes sociales se abren paso como líderes, seguidos por miles quienes ven en ellos un modelo y ejemplo a seguir.

De su lado, la señora Dalia Sued, gerente Administrativa de Sued & Fargesa expresó que con este tipo de actividades el laboratorio se coloca a la vanguardia, uniéndose a la tendencia del social media siendo pionera en este tipo de eventos.

Luego de la charla, los asistentes subieron al rooftop del edificio Sued & Fargesa a compartir entre tragos y picaderas. Cada uno recibió un obsequio con artículos del cuidado personal. La decoración estuvo centrada en el tema de Semana Santa.

Airam Toribio tuvo a su cargo ser la anfitriona de la actividad.

El Influencers Get Together contó con el patrocinio de Milk Shake, No Inhibition, Lactoval, Batiste y Nair.