Video: José José confirma que tiene cáncer

En entrevista con el sitio electrónico primerahora.com, el llamado ‘Príncipe de la Canción’ habló de su problema de salud.

“Me está creciendo un pequeño tumor canceroso en el páncreas, debido a esa situación estoy tan flaco. Los médicos me han dicho que estamos a tiempo para combatir el cáncer, por eso ya comenzamos con las primeras quimioterapias. Estoy entrando y saliendo del hospital”.

El intérprete de temas como ‘Gavilán o paloma’, ‘El triste’ y ‘Lo pasado, pasado’ expresó su confianza de vencer este mal, como ya ha ocurrido con otros padecimientos que se le han presentado a lo largo de su vida.

“Estoy tranquilo, no es la primera enfermedad que me ha tocado enfrentar a lo largo de mi vida, son muchas las pruebas y Dios siempre me levanta, esta no será la excepción, todo va a salir bien”.

Luego de contestar algunas preguntas al sitio electrónico, grabó un pequeño video en las instalaciones de su firma discográfica Sony Music México, el cual se difundió la tarde de este viernes.

En el material audiovisual José José explica el tratamiento que le recomendaron los doctores llevar.

“Me encontraron problemas en el páncreas, que es un tumorcito chiquito en la cabeza del órgano, que es lo que ha motivado que yo esté dan delgado, tan flaco” dijo en su grabación.

Uno de los doctores le dijo que la disminución de sus órganos se debió a la agresión se debe a las agresiones, desencantos y traiciones que José José recibió a través de los años.