Basado en mi experiencia he decidido elaborar un listado con los posibles ganadores de Premios Soberano 2017, aclarando que no he tenido acceso a los resultados de la votación que se realizó el sábado la asociación de Cronista de Arte.

En el renglón comunicación

El programa Diario de Entretenimiento: Show del Mediodía

Programa de humor: Boca de piano es un show

Animador de TV: Michael Miguel Holguín

Presentador o presentadora de TV: Posiblemente se quiera hacer justicia con Mariasela Álvarez, ya que siendo la presentadora de los premios el año pasado, no ganó, aunque tiene gran peso Pamela Sued.

Programa semanal de entretenimiento: Qué Chévere es saber

Revista semanal de variedades: Pamela todo un Show

Comunicador destacado en el extranjero: Mariela Encarnación

Comediante del año: Juan Carlos Pichardo Jr.

Programa de temporada: La entrevista con Dafne

En el reglón popular

Orquesta de merengue: Miriam Cruz

Música religiosa contemporánea: Marcos Yaroide

Conjunto típico: María Díaz

Revelación del año: Musicólogo

Arreglista del año: Israel Casado

Compositor del año: Daniel Santa Cruz

Bachata del año: Amorcito enfermito

Agrupación popular destacada en extranjero: Juan Luis Guerra

Merengue del año: Los hombres de edad de Los Hermanos Rosario

Salsero del año: Yiyo Sarante

Espectáculo de humor: Pa morir de la Risa

Bachatero del año: Frank Reyes

Álbum del año: A la mar, Vicente García

Agrupación urbana: Eso no está definido

Cantante solista: Manny Cruz

Concierto del año: Jazzeando, una noche de verano, Pengbian Sang

Espectáculo del año: 30 años New York Band

Colaboración del año: Gabriel y Mark B por Playa y arena.

El Gran Soberano: Cuco Valoy

El miércoles vamos a comparar los resultados ya con la elección oficial.