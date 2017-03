Un estafador está pidiendo dinero a nombre de José José en Puerto Rico

Apenas el viernes pasado José José confirmó que padecía cáncer de páncreas y de inmediato salieron personas que empezaron a pedir dinero para contribuir a su tratamiento, de acuerdo a un vídeo que El Príncipe de la Canción subió para alertar a sus seguidores y evitar fraudes y abusos.

“No se dejen sorprender por la gente que empieza a pedir dinero, quesque para mí. Yo no estoy pidiendo más que su cariño y sus oraciones. Toda esa gente que empieza a pedir dinero es para ellos. No se dejen sorprender porque a mí mi familia, mis amigos y Sony, mi compañía de discos, me tienen absolutamente cobijado y cubierto de mis necesidades”, dijo el cantante luego de agradecer al público por sus muestras de cariño y sus oraciones.

“Cuidado a mis amigos de Puerto Rico, no se dejen sorprender por un tal Javier que está pidiendo, qué bárbaro, 250 dólares por persona. Por favor, no le den nada a nadie. Yo no estoy necesitando nada”, alertó.

El intérprete de “Gavilán o paloma” también comentó que se está recuperando de la enfermedad.

“En un video próximo les dejaré saber cómo va mi sanación que, gracias a Dios, ya es una realidad”.

José José se sometió hace dos semanas a estudios en el Instituto Nacional de Nutrición, donde le fue detectada la enfermedad y que, explicó el propio artista, provocaba, entre otras cosas, que estuviera tan delgado.

Fuente Primerahora.com