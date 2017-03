Univisión anuncia serie televisiva “El Chapo” para abril

La cadena estadounidense de habla hispana Univisión anunció que co-produce con Netflix una serial sobre la vida de “El Chapo” Guzmán, durante años el narcotraficante más buscado del mundo, que estrenará el 23 de abril.

La serie televisiva, la primera coproducción de Story House Entertainment -un estudio de producción creado por Univisión- y la plataforma de streaming Netflix, tendrá como protagonista al actor mexicano Marco de la O, conocido por su rol en la telenovela Tanto Amor (2015).

“El drama arrancado de los titulares explora la historia de vida de uno de los criminales más conocidos del mundo a lo largo de tres décadas, desde 1985, cuando era un integrante sin importancia del cartel de Guadalajara, su subida al poder y su caída definitiva”, dijo Univisión en un comunicado.

Joaquín “El Chapo” Guzmán, de 59 años, que lideró el mayor imperio de droga de las Américas y protagonizó dos espectaculares fugas de cárceles de México, fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero. Enfrenta un largo juicio en Nueva York que aún no tiene fecha de comienzo.

Luego de que la cadena hispana culmine la difusión de la primera temporada de nueve capítulos, será transmitida por Netflix. Están previstas por ahora tres temporadas.

“Estamos entusiasmados de tener a Marco en el rol de ‘El Chapo’ mientras comenzamos a develar la historia real del capo del narcotráfico más famoso de nuestros tiempos, revelando el hombre tras el mito”, dijo Christian Gabela, gerente general de Story House Entertainment.

La historia de Silvana Aguirre Zegarra, producido por Daniel Posada, versa sobre “poder, ambición, corrupción, secreto y engaño”, añadió.

Otros actores serán Humberto Busto como un abogado y político; Juan Carlos Olivas como su socio “El Güero”; Alejandro Aguilar como el principal sicario del jefe narco; Tete Espinoza como su amante; Valentina Acosta y Juliette Pardau como la primera y la segunda esposa; y Cristina Michaus como su madre.

La primera temporada será dirigida por José Manuel Cravioto y Ernesto Contreras.

Con este anuncio, Univisión parece haber ganado de mano a Hollywood, que según reportes de prensa también quiere recrear la historia del excapo del cartel de Sinaloa.

El estudio Sony cuenta con los derechos del libro “Hunting El Chapo: The Thrilling Inside Story of the American Lawman Who Captures the World’s Most-Wanted Drug Lord”, de Cole Merrell y Douglas Century, sobre la captura de “El Chapo”, informó este mes el sitio especializado The Hollywood Reporter (THR).

Los estudios FOX también estarían preparando una cinta sobre el narcotraficante, basada en la novela de Don Winslow, que escribió sobre un arresto ficticio del mexicano.