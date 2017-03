Encontrada la huella de dinosaurio más grande hasta el momento

Los científicos han descubierto en Australia la huella de dinosaurio más grande del mundo en un tramo de la costa remota conocida como “Australia Jurassic Park”, un lugar con más de miles de huellas de aquellos animales.

La impresión mide 1.7 metros de largo, aunque el saurópodo al que le pertenecía aún no ha sido identificado.

Hasta ahora, la huella de dinosaurio más grande conocida era una impresión de 106 cm descubierta en el desierto de Mongolia y reportada el año pasado.

Estas miles de huellas de dinosaurios entre las que fue encontrada la más grande, se encuentran específicamente en Walmadany, en la región de Kimberley en Australia y todas provienen de al menos 21 especies del Cretácico. La colección es incomparable en el mundo debido a la gran diversidad que contiene en un solo sitio.

Steve Salisbury, autor principal de un artículo sobre los hallazgos publicados en la Memoir of the Society of Vertebrate Paleontology, dijo que las huellas son “sin paralelo a nivel mundial”. Salisbury también afirmó que la zona en la que se encuentran estaba a punto de ser adquirida por una empresa de procesamiento de gas pero esta abandonó la idea en 2013. Aún así el gobierno de Australia ha seguido tratando de adquirir la zona con la esperanza de usarla para el desarrollo industrial en el futuro.

El trabajo de Salisbury y sus descubrimientos en combinación con un reciente cambio de gobierno, podría ver el área protegida para siempre. Aunque el único problema que enfrentarían sería el aumento del nivel del mar que puede hacer algunas impresiones aún más difíciles de estudiar. Pero no es algo que no se pueda superar.

