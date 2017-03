Estudiante denuncia amenazas de exnovio que la maltrataba

Una deportista y estudiante de psicología denunció que recibe amenazas de muerte por parte de su exnovio, Alexander Pérez Guzmán, a quien decidió dejar por los constantes abusos y malos tratos a que la sometía.

Elba Miguelina García Ramos, de 21 años de edad, dijo sentir temor por su vida, porque su exnovio la llama y la acosa continuamente, advirtiéndole que ella no puede ser de otro hombre y que si no es para él, entonces tampoco será para nadie más.

“Nosotros teníamos nueve meses de noviazgo, pero él siempre me agredía hasta que llegó a un punto que decidí no aguantar más y lo denuncié”, dijo García Ramos.

Informó que Pérez Guzmán le advirtió entonces que lo mejor que ella podía hacer era retirar la querella, porque ella no sabía lo que le esperaba.

En visita a la redacción del periódico Listín Diario , la boxeadora manifestó que acudió a la Fiscalía de la provincia San Cristóbal, pero que las amenazas se incrementaron y tuvo que retirarla como forma de calmar la ira de su exnovio.

“Al día siguiente recibí una llamada de un número desconocido y me repitió que lo mejor que hice fue retirarla, porque yo no sabía lo que me esperaba y que yo tenía que estar con él obligado. Entonces me sentí asustada y acosada, por lo cual le puse otra querella”, agregó la joven.

Dijo que en ese momento sentía apoyo de la fiscal Lidia del Pozo Sánchez, quien le dijo que acudiera a su despacho siempre que lo requiriera.

Explicó que la Fiscalía emitió una orden de arresto que se efectuó, pero que sin darle explicación alguna, el señor Pérez Guzmán, quien es ingeniero industrial, fue liberado al día siguiente.

“Cuando le pregunté a la fiscal Lidia del Pozo Sánchez las razones por las cuales lo había liberado, me dijo que me llamó muchas veces y yo no tomé el teléfono, pero yo no tengo un sola llamada de ella. Además, cuando fui a la Fiscalía, ella no quería ya recibirme”, dijo García Ramos.

Manifestó que se siente desprotegida, porque su agresor anda suelto y que ahora se abstiene de salir a la calle por temor a que le haga daño.

La joven estudiante universitaria manifestó que no quiere hacer daño a su exnovio, sino que él se aleje de ella, porque no le interesa tener una relación con un hombre que la maltrata.

Dijo que recibe presión del padre de Pérez Guzmán, así como de un abogado para que ella desista.

“Para mí es incómodo tener que ir a la Fiscalía para esto, pero es la única herramienta que he encontrado para alejarlo de mi vida. Él no entiende que no quiero seguir con él, porque me maltrata”, dijo la joven.