La hija de Eminem ya tiene 21 años y cautiva con su belleza

Hailie Jade Scott Mathers se hizo conocida de muy pequeña gracias a su padre, el rapero Eminem. El músico le dedicó muchas de sus exitosas canciones a su adorada hija, que muy pocas veces fue vista en público.



Hoy la joven tiene 21 años y deslumbra por su gran belleza en las redes sociales. En su perfil de Instagram, Hailie Jade muestra cómo es la vida de una “chica normal” alejada de los reflectores y de Hollywood.



En la actualidad, Hailie se encuentra estudiando Psicología en la Universidad Estatal de Michigan, tras graduarse de la escuela con honores. En sus años de escuela, Hailie fue miembro de la Sociedad Nacional de Honor, el Club de Arte, el Consejo Estudiantil y también jugaba voleibol.

Hailie es la única hija de Eminem con Kim Mathers, pero el productor musical también tiene otras dos hijas, Whitney Mathers y Alaina Mathers. “Mi madre y mi padre me han hecho la persona que soy y me han dado todo el apoyo para lograr lo que he logrado”, expresó la hija de Eminem.

Hailie tiene una vida aparentemente normal. La veinteañera no siguió los pasos de su padre y ahora arranca suspiros en cada foto de su Instagram.

Fuente: http://www.infobae.com