Miralba Ruíz responde ante los ataques a sus “Lolas”

Santo Domingo, República Dominicana. La productora de televisión, Miralba Ruíz, reaccionó ante las críticas que surgieron a raíz de su desfile en la Alfombra Roja de Premios Soberano, donde mostró parte de su pecho.



En el mensaje que difundió la mañana de este jueves, la expresentadora expresa que el pecho de una mujer no debe permanecer estático, ni debe ser duras y redondas como pelotas de tenis.

A continuación lo que escribió desde @Miralba

Hablemos de “Lolas”

Este post viene a raíz de comentarios (bien intencionados y mal intencionados) sobre mi escote en los pasados premios Soberano.

Sé que soy y seré objeto de críticas de todo tipo. Eso lo asumí hace tiempo y la verdad, si no se ofende a mis afectos o me irrespetan, no me afectan, así que la razón de este escrito no es “defenderme” ni argumentar nada sobre mi, sino, sobre el fenómeno que noto a través de la crítica.

En que momento hemos asumido que los pechos de la mujer son estáticos, duros y redondos como bolas de tenis??

No tengo nada en contra de las cirugías pero querer imponer como normal exageraciones en pro de la estética me parece dañino para la autoestima de todas las mujeres.

Los senos de una mujer son tejido blando que se amolda y se adapta. Si giras ellos giran. Si estas boca abajo deben colgar. Si los aprietas, se aplastan… son moldeables. Lo natural es que así sea.

No quiero que mis hijas ni más de nadie sienta, que para ser exitosa hay que tener “2 melones” puestos e inamovibles. Por eso aplaudo a @nashlabogaert y su decisión -bajo presión pública- de mantener sus proporciones porque la belleza viene en todos los tamaños y ese es un gran mensaje.

En el slide de fotos verán distintos senos y sus formas. Algunos naturales y otros no (y esta bien) Reitero: no critico a quienes se operan los senos y usan prótesis. Señalo a quienes asumen que todos los pechos deben ser así porque no es lo real.

No enseñemos a las más jóvenes a creer que si no es así, no valen ni son bellas, ni pueden ser exitosas y respetadas. No. Eso no. Así no.