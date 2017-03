Esto es lo que debes saber sobre la próxima película de Venom

La película de la entidad extraterrestre conocida como Venom en los cómics de Marvel comenzará su rodaje en pocos meses y también se sabe que se ha categorizado la cinta como un estreno de acción, ciencia ficción y terror.

Según la web MyEntertainmentWorld (vía Screen Rant), el rodaje comenzará bastante pronto para que llegue a los cines el 5 de octubre de 2018.

Lo que llama la atención es que la película se encuentra bajo la etiqueta del género del terror, lo que podría significar que Sony busca historias oscuras como la de Deadpool y Logan, ambos con calificación por edades R, de acuerdo con IGN.

La citada web indica que hay información que apunta a que Venom se separará del Universo Cinemático de Marvel a pesar de la reciente unión de Spider-Man al mismo. Así se podrían asegurar futuras producciones orientadas al terror.

De otro lado, en una entrevista con Variety, Tom Holland habló sobre su trabajo como Spider-Man y también sobre si le interesaría aparecer en pantalla junto a Venom o Black Cat. “No tengo ni idea”, refirió.

“No he leído el guión. No he visto ninguna clase de ‘concept art’, así que sería algo que decidiría al ver el material”, expresó.

