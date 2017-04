Turismo en Miches: “sombras nada más”.

Las actividades turísticas en esta región, cubiertas por el manto oscuro del olvido oficial, siguen opacadas por la falta de apoyo de las autoridades de los ministerios de Turismo, Obras Públicas y Medio Ambiente y Recursos Naturales, entidades gubernamentales responsables de resolver parte de los problemas que aquejan a empresarios turísticos y comunidades que anhelan el despegue definitivo de esta actividad económica para mejorar las condiciones socioeconómicas.

Con mucho potencial, atractivos, fascinantes bellezas escénicas, abundantes recursos naturales y una rica variedad de flora y fauna, Miches continúa sumido en un mar de inconvenientes que obstaculizan el desarrollo del turismo sostenible y alejan las posibilidades de atraer inversiones a la región. La falta de apoyo del Gobierno genera malestar.

Hace varios meses, cuando las lluvias causaron estragos en los maltrechos caminos que permiten el acceso de turistas y visitantes a las playas, lagos, cascadas y montañas, la situación se tornó crítica y peligrosa y fue necesario improvisar rústicas barcazas para transportar personas de un lado a otro.

El tránsito por los caminos vecinales se tornó fastidioso por el lodo y los obstáculos. Decenas de tours fueron cancelados y el turismo llegó a su nivel más bajo. Los reclamos a las autoridades para auxiliar a los dueños de negocios turísticos cayeron en punto muerto. El único hotel-restaurante próximo a playa Limón es “La Cueva”.

Rafael Aquino, quien trabaja en un grupo de tours turístico, asegura, (¿en serio o en broma?) que los lugareños solo conocen a algunos funcionarios “en fotos de los periódicos, en televisión o en campañas políticas, cuando vienen a hacer promesas que nunca cumplen”.

Según Aquino el problema directo que afecta el desarrollo turístico en la región “es que el Gobierno solo quiere sacar dinero del pago de impuestos a los negocios, a los turistas que visitan Laguna Limón por cualquier trámite burocrático que implique sacar u documento que emita el Ministerio de Turismo. Pero nunca aparecen equipos de Obras Públicas para rehabilitar caminos, ni para cargar material”.

Esther Amparo, quien visita la zona desde hace años “porque este lugar se parece mucho al paraíso”, comentó que muchos visitantes extranjeros y criollos que se desplazan a disfrutar de los encantos de este lugar “vienen felices por la moderna carretera, pero cuando observan las condiciones de los caminos para ir a la playa o a un hotel, dan marcha atrás. Si usted no viene en un vehículo todo terreno, corre el riesgo de no disfrutar el viaje. Yo creo que si el Gobierno ayudara un poquito, la situación sería diferente”.

Pola Báez, quien reside en los Estados Unidos, no deja pasar las vacaciones sin visitar esta zona. Ella vive fascinada pero confiesa que “en ocasiones, cuando pienso en el mal estado de los caminos, me dan ganas de no venir.

En un país donde el turismo sigue creciendo y las comodidades para los turistas mejoran es un privilegio tener la oportunidad de estar en playas, lagos y montañas donde solo ha habido cambios hechos por la naturaleza. Ojalá el Gobierno sea más receptivo y ayude a mejorar el turismo aquí. Si me dieran a escoger para vivir entre el paraíso soñado (que no conozco) y este terruño en El Cedro, Miches, escogería éste último”.

La mayor parte de las personas que residen en comunidades del municipio de Miches viven de la pesca y la ganadería. El desempleo en los jóvenes es palpable y lastimoso en esta zona.

Los pequeños empresarios que tienen negocios sobreviven gracias a las excusiones que ocasionalmente organizan tour operadores. Turistas de diversas nacionalidades llegan atraídos por las bellezas naturales que adornan la región. Muchos jóvenes amantes de la aventura visitan playas, ríos, cascadas y zonas montañosas a bordo de motocicletas. Suelen aparecer en cualquier época del año, con sus mochilas al hombro.

Empresarios inconformes. Ramón Pión es empresario turístico y ganadero. “En este distrito municipal de El Cedro, donde tenemos la zona del país con más recursos naturales para desarrollar el ecoturismo, ninguna autoridad nos socorre. En cada ocasión que se presenta un problema en Montaña Redonda, de la cual soy propietario, tengo que resolverlo con mis propios recursos. Este lugar es uno de los atractivos turísticos de esta región pero no tenemos ayuda de las autoridades. Necesitamos colaboración del Gobierno para que el turismo se desarrolle, se generen empleos y cientos de familias puedan tener una vida más digna”.

Walter Brandle, empresario turístico y vicepresidente de Conatura-Miches. “El problema que afecta el desarrollo del turismo en esta zona es falta de apoyo de instituciones que inciden en esta comunidad pero no asumen su rol. Cuando surge un problema, lo enfrentamos de forma individual. Aquí todo se resuelve con dinero. Si no tiene un peso en el bolsillo, nadie te tiende la mano. Como empresario turístico, pionero del desarrollo del turismo sostenible en Miches, exhorto a las autoridades gubernamentales y municipales a que colaboren para desarrollar el turismo. Desarrollar el turismo sostenible turístico en esta zona es responsabilidad de todos”.

Turismo sostenible. Un estudio elaborado por profesores y estudiantes de la Universidad de Columbia de Nueva York sobre el desarrollo de Miches refiere que esta región de nuestro país “es el lugar ideal para desarrollar el modelo de turismo sostenible, preservando sus valiosos recursos naturales, sus ecosistemas, creando la infraestructura necesaria, mejorando los servicios y darle participación directa a la comunidad en el proceso de planificación para situar esa zona del país entre los atractivos turísticos y ecológicos”.

El informe sugiere que el turismo sostenible “abre las puertas a la diversificación de las oportunidades económicas, contrario al turismo convencional del todo incluido”, como es el caso de Bávaro y Punta Cana, en República Dominicana, “donde predominan los grandes resorts en playas aisladas”.

