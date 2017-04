5 razones por las que estás cansado todo el tiempo

Todos hemos tenido semanas en las que el cansancio se apodera de nuestro cuerpo, sin que podamos hacer nada. El nivel de estrés o preocupación nos pasa la cuenta, pero todo mejora cuando conseguimos recuperar algunas horas de sueño y descanso.

El problema comienza cuando a pesar de dormir las ocho horas recomendadas, aún nos sentimos exhaustos y sin ánimo para nada.

Las razones de este cansancio crónico pueden ser muchas más que el insomnio, por lo cual es muy importante consultar a un médico al respecto.

1. Semi-Somnia

Las personas que padecen este problema tecnicamente logran dormir, sin embargo, su calidad de sueño es muy pobre y el cuerpo no logra recuperarse del ajetreo del día.

Según los médicos, esta situación se presenta por un estilo de vida poco adecuado, donde se pasa muchas horas frente a un aparato electrónico, lo que provoca que el cerebro permanezca activo aún cuando el cuerpo duerme.

2. Estás deshidratado

Según un estudio del 2012 publicado en la revista The Journal of Nutrition, mujeres saludables que no consumen el agua necesaria que requiere su cuerpo, se enfrentará a una baja en los niveles de energía, además de cambios de humor.

Por ello se recomienda tomar más liquidos, y evitar las bebidas alcohólicas y café, que en realidad deshidratan al cuerpo.

3. No haces ejercicio o haces demasiado

Esto no significa que debamos someternos a pesadas rutinas de ejercicios, sino que integrar el deporte a la vida diaria. Un ejemplo claro es caminar en lugar de manejar o tomar algún transporte público.

Diferentes estudios en los últimos años aseguran que ejercicios de bajo impacto pero constantes pueden reducir la fatiga.

Por otra parte, si exageramos con el deporte también sentiremos las consecuencias. Sobreexigirnos provocará el aumento de cortisol, que es una hormona que se libera como respuesta al estrés y a un nivel bajo de glucocorticoides en la sangre.

4. No tienes una dieta balanceada

Una dieta basada en alimentos altos en grasa y calorías obligará al cuerpo a esforzarse el doble en poder procesar los alimentos, lo que terminará por generar un cansancio constante.

Por ello es recomendable sumar frutas, verduras, proteínas y lácteos a nuestro día a día.

5. Tienes niveles altos de hierro

Los niveles bajos de hierro causan fatiga, por lo que muchas personas optan por tomar suplementos sin consultar a un médico antes. Esto provoca el efecto contrario al que desean.

Las dosis extra de hierro hacen que el cuerpo se desgate, pues tiene que usar vitaminas, minerales y energía demás para liberar al sistema del exceso.

