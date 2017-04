Georgina Duluc Y Marcos Irizarry en proceso de separación

Santo Domingo. Desde hace varias semanas a la figura de la TV dominicana, Georgina Duluc, se le ha visto muy a menudo en diversas actividades sociales del país, muchas fueron las personas que comenzaron a especular sobre su relación con el entrenador personal Marcos Irizarry, matrimonio que tiene poco más de un año.

Hoy las dudas fueron despejadas después de que Marcos comunicara lo siguiente al programa Dando Candela de Puerto Rico:

“Estamos pasando por momentos difíciles hay un corazón que sabe quien ha sufrido y se trata de levantar ante las circunstancias. No soy perfecto. soy un hombre que calla, si en esta nueva relación me separo, no es por mí , tal vez Dios no quiere eso “.

Es evidente que hay una fuerte crisis, ojalá que sea superada.

Georgina y Marcos se casaron el 23 de enero de 2016 en Casa de Campo.

Marcos Irizarry, su exesposa Laura Hernández y otras cinco personas fueron arrestados en el 2002 y sentenciados por narcotráfico en la República Dominicana un año más tarde.