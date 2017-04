Joe Veras cede ante la presión y cambia letras de la canción “Te invito a ser infiel”

Santo Domingo. El Bachatero Joe Beras inició hace unas semanas la promoción de su nuevo disco que lleva titulado “Te invito a ser infiel” decidió cambiar las letra de la canción ante las presiones que ha recibido de algunos seguidores.

“Por el respeto que le tiene a sus fans ha decido sustituir el título del sencillo “Te invito a ser infiel” por “Te invito a enloquecer”, esto luego de recibir ataques a través de las redes sociales y las quejas de seguidores que coinciden en que este título no va con la línea a las que interprete los tiene acostumbrado”, indica un comunicado enviado a Ensegundos.do.

“Solo cambio la palabra de infiel por enloquecer. No me hubiese gustado hacer el cambio, pero me vi obligado hacerlo ya que recibí ataques en mis redes sociales de personas que me encontraba en las calles y hasta de la iglesia que visito por el título de esta canción y de verdad que quien escucha las letras detenidamente se dará cuenta que nunca quise mandar a las parejas a que sean infieles”, explicó el bachatero.

“El hombre de tu vida”, quien acaba de llegar de una gira por Estados Unidos, ya se encuentra en el país agotando una agenda de compromisos.

“Te invito a enloquecer”, compuesto por Héctor Peña y con arreglos de David Paredes junto a Veras, forma parte de las canciones que se encuentra en el último disco del guitarrista titulada “Entrega Total”, junto a “Tequila, ron y cerveza”, “La Cita”, “Amor sin fama”, entre otros.