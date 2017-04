Alvarito se opone a renovación millonaria del Estadio Quisqueya

Santo Domingo. Álvaro Arvelo manifestó este martes no estar de acuerdo con la construcción “millonaria” de un nuevo estadio Quisqueya, estilo Las Grandes Ligas.

El comentarista expresó que hay ingenieros y arquitectos interesados en su profesión, además aseguró que hay dirigentes deportivos y cronistas deportivos que tienen sus responsabilidades.

Todos tienen sus intereses, que no es un robo, contrabando ni delito, pero son intereses. Para mí esos intereses chocan con las principales necesidades del pueblo dominicano”, expuso el cronista deportivo.

El ingeniero Garibaldy Bautista dio a conocer lo que conlleva a nivel económico una remodelación del Estadio Quisqueya con miras al Clásico Mundial 2021. Según el ingeniero, esta costaría 20 millones de dólares.

Si realizan el remozamiento del estadio, este tendría capacidad para 50 mil personas, por lo que el comentarista indicó que se tendría que buscar personas para llenarlo, pues aseguró que ni en los juegos de los eternos rivales (Escogido y El Licey) se llena. “Si van 16 mil personas, es un éxito del otro mundo”, puntualizó.

Recordó que el estadio fue construido en 1955 e inaugurado el 23 de octubre. “A ese estadio se le ha añadido de todo, incluso han violentado la estructura original violando la ley”, afirmó durante su participación en El Gobierno de la Mañana.

El Estado dominicano no está en esas condiciones, lamentablemente para el negocio lícito de algunos”, asintió. Reiteró que no está de acuerdo y que el país no necesita eso.

Álvaro Arvelo afianzó que en el país hay grandes problemas en los que se pueden invertir los millones como salud, educación, empleo, transporte, drenaje pluvial, viviendas, electricidad, agua potable, entre otros.

“El que quiere estadio nuevo multimillonario que ponga los cuartos”, finalizó.

Fuente z101digital.com