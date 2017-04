Santo Domingo.El esposo de la comunicadora Lizbeth Santos, Eugene Renault, habló en exclusiva con el portal masvip.com.do y desmintió los rumores que circulan de que su matrimonio con la presentadora de televisión esté pasando por una crisis como ha circulado desde hace días en los pasillos de la farándula.

Eugene aclaró que se encuentra muy feliz con su amada con quien se casó hace dos años.

“Lo estoy haciendo porque están denigrando a mi esposa. La acusan de serme infiel, y una serie de estupideces. Ella no ha sido infiel en ningún momento. Yo no estoy divorciándome y de verdad que la malicia de la gente no deja de sorprenderme”, dijo en sus declaraciones a Más Vip Renault.

Eugene accedió hablar con el comunicador Richard Hernández porque entiende que la moral de una persona no puede ser dañada por un “chisme”.

“No me gusta responder a este tipo de comentarios. Pero cuando entra en juego la dignidad de mi esposa yo tengo que defenderla”.

Explicó que salir en defensa de su esposa Lizbeth demuestra que es amor.

“Tienes que pararte cuando le están haciendo daño a cualquier persona que aprecias, y más cuando es tu esposa”, dijo.

En torno a las figuras en ocasiones circulan rumores que a medida que pasa el tiempo toman fuerzas y afectan la dignidad de algunas personalidades del entretenimiento local, como es el caso de la comunicadora Lizbeth Santos a quien se le ha acusado de estar en proceso de divorcio.

Eugene Renault y Lizbeth Santos se casaron marzo del 2015. La pareja se comprometió en Paris, Francia durante unas vacaciones.