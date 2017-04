Ejecutivo confesó en Brasil que Odebrecht sí pagó campañas en República Dominicana

Fernando Migliaccio da Silva, ejecutivo de la empresa brasileña Odebrecht, encargado de administrar dinero de las “operaciones estructuradas” (propinas o sobornos) confesó en un interrogatorio ante las autoridades de Brasil que la constructora sí pagó campaña electoral en la República Dominicana.

El diario brasileño Estadao publicó los documentos del interrogatorio a Fernando Migliaccio da Silva, quien expresó:

“Yo sabía exactamente que estábamos pagando por las elecciones, pagamos su trabajo en las elecciones – muy bien hecho, por cierto, su trabajo – en las elecciones de El Salvador, Venezuela, Angola, Brasil, República Dominicana y Panamá”.

A continuación el testimonio de Fernando Migliaccio da Silva, que confesó ser responsable de las entregas de dinero del departamento de “operaciones estructuradas” de Odebrecht, también conocido como “departamento de propinas” (sobornos).

En su testimonio presentado en el diario Acento.com.do confirma que se pagó para las campañas de varios países, incluyendo a la República Dominicana.

Algunas de las declaraciones del señor Migliaccio, según su testimonio, traducción libre al español:

Páginas 14 y 15:

Juez Electoral Auxiliar – Quiero saber primero esta cuestión: ¿Había una especie de ajuste de cuentas, una contabilidad?

Testigo – Sí. A pesar de que nosotros del área de las operaciones estructuradas fuimos personas de confianza, obviamente yo hacía el intento de mostrar todas las declaraciones al final del año, y antes de eso, en la contabilidad oficial de la empresa, no sé cómo, pero sé que había un chequeo. Así pues, se marcaba salió tanto, entró tanto, entonces de esa manera no estaba faltando dinero. ¿Qué sabía yo? Yo sabía de dónde salía el dinero, porque tenía que avisar a contabilidad “mira, llegaron diez (10) millones de Panamá; 5 (cinco) de República Dominicana; Llegaron veinte (20) de Venezuela”.

Así que sabía de cual país se había generado y escogía, según la demanda y la disponibilidad de los bancos, a cuál país se hacía la transferencia de dinero “ah, va para allá; va para acá”. Así que eso es lo que yo sabía. Sólo eso.

Juez Electoral Auxiliar -¿Usted puede … calcular económicamente, llegaste allí en dos mil …?

Testigo – Ocho. Finales de 2008 hasta el año 2015.

Juez Electoral Auxiliar -¿Usted puede calcular, primero, la entrada de dinero en esa cuenta y la salida, más o menos..?

Testigo -¿La sumatoria?

Juez Electoral Auxiliar -La sumatoria

Testigo – No. Tendría aquí para hacer un ejercicio de memoria, pero también sería una ligereza de mi parte precisar alguna cosa. Yo sé que el último año fue – el último fue muy latente para mí – del orden de 650 (Seiscientos cincuenta), 700 (setecientos) millones de dólares.

Ministro (Inspector General de Elecciones, HERMAN BENJAMIN) – Siendo este último …

Testigo – Dos mil catorce. Perdón, el penúltimo.

Juez Electoral Auxiliar -¿Setecientos millones de entrada y salida?

Testigo – Era más o menos la misma cosa, porque el saldo era muy bajo.

Juez Electoral Auxiliar – Disculpe, pero sólo para que quede claro ¿Dólares o Reales?

Testigo – de dólares.

Ministro – ¿Puede repetir, señor Fernando?

Testigo – Sí, dos mil catorce: aproximadamente entre 650 (Seiscientos cincuenta) y 700 (setecientos) millones de dólares.

Juez Electoral Auxiliar – ¿Y de salida?

Testigo – Próximo, debido a que el saldo fue siempre muy bajo.

Páginas 21 y 22:

Juez Electoral Auxiliar – Señor Fernando, cuando se recibía una orden de pago a “Feira”, es decir para Mônica Moura, ¿se tenían condiciones, o usted sabía – de información que realmente sabía, no por deducción – si ese dinero, la causa de dicho pago, es decir, si ese era el pago de una campaña electoral en Brasil?

Testigo – Sí.

Juez Electoral Auxiliar – ¿Sabía?

Testigo – Sabía porque había unos momentos en los que había cruce de programas. Así, por ejemplo, tenía elecciones en Brasil, pero además tenía en la República Dominicana y en El Salvador, por ejemplo, no tengo certeza de si son esos todos los países. Yo tenía que organizar con ella. Y ella también tenía demandas específicas, Tipo: Necesito esta semana, pero para Venezuela; de Brasil se puede retrasar dos semanas: no, no, El Salvador tiene que ser esa. Entonces yo tenía que organizarme. Yo sabía exactamente que estábamos pagando por las elecciones, pagamos su trabajo en las elecciones – muy bien hecho, por cierto, su trabajo – en las elecciones de El Salvador, Venezuela, Angola, Brasil, República Dominicana y Panamá.

Páginas 36 y 37:

Juez Electoral Auxiliar – Lo haré de nuevo. ¿Se puede decir que el valor de dieciséis millones se refiere a la campaña de Dilma en 2014?

Testigo – Sí, se puede decir.

Juez Electoral Auxiliar – ¿Y ese valor fue efectivamente distribuido en especie?

Testigo – Como he dicho antes, tal vez una parte no haya sido en especie.

Juez Electoral Auxiliar – ¿Pero las partes restantes con entregas de dinero en efectivo?

Testigo – (…) en Brasil fue en Reales. Una vez más, porque ella (Mónica Moura) me dijo: “La fuente es esta”.

Ministro – ¿Ella dijo qué?

Testigo – Mira, para organizar esto, así que aquí está la campaña 2014, Brasil.

Ministro -¿Y para la campaña de El Salvador, Venezuela, Panamá, República Dominicana, Angola?

Testigo – Igualmente.

Páginas 59 y 60:

Abogado (Flavio Crocce Caetano) -¿Usted no sabe si se trabajó en 2014 en una campaña fuera?

Ministro – Pero eso es fácil, doctor Fábio (sic), verificar, por qué él listó los países.

Testigo – Solo hay que ver dónde estaba, en Panamá. Solo hay que ver dónde estuvo.

Abogado (Flavio Caetano Crocce) –¿Listó los países en los que hubo campaña?

Ministro – Por lo que entiendo, el Sr. Fernando enumeró los países donde campañas se hicieron por Mônica Moura y João Santana.

Testigo -Y pagado por Odebrecht.

Abogado (Gustavo Kanffer) – Sólo para confirmar, El Salvador. ¿Usted puede repetir?

Testigo – Panamá, Venezuela, República Dominicana, Angola y Brasil. No estoy seguro de Argentina, no tengo certeza de Argentina.

Abogado (Flavio Caetano Crocce) – Esto es importante. Argentina, ¿no está seguro?

Testigo – No.

Abogado (Flavio Caetano Crocce) – Hubo una campaña en 2012 Angola; 2012, Venezuela; 2012, República Dominicana; y 2014, Panamá.

Testigo – Al menos ya tiene Panamá cerca. De nuevo. Es Brasil.

Ministro – ¿Había alguna razón para pagar por una campaña de Panamá o cualquier otro país desde Brasil? O dichos pagos, por lógica, deberían ser hechos allá afuera?

Testigo – Lógicamente, eso sí, se deben hacer allá afuera, pero por algún problema de seguridad y por cualquier otra cuestión, los bancos estaban cuestionando los pagos allá fuera, por lo que ella (Mónica Moura) encontró una manera de organizarlo (…) pero una vez más, como he dicho anteriormente, hubo varios pagos por allá fuera.