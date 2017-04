Duerme con 4 mujeres a la vez y su esposa no le dice nada

Te presentamos al Dan Bilzerian australiano, un millonario llamado Travers “Candyman” Beynon. Y no, no es una copia de Bilzerian necesariamente, este individuo es único, y no en el buen sentido de la palabra.

Beynon es un magnate del tabaco quien posee una cuenta de Instagram, muy similar a Dan Bilzerian, donde comparte fotos de él rodeado de mujeres hermosas, la única diferencia es que: Beynon es casado y tiene cuatro hijos. Sí, además este hombre tiene una novia que vive con él, su esposa Taesha, y sus cuatro hijos.

Al respecto, Bilzerian tiene una postura que declaró por allá del 2015: “Soy de la creencia de que debes vivir como quieras hacerlo, pero si tomas la desición de casarte y tener hijos, entonces tienes la obligación de criarlos en un ambiente que no los arruine, formar una buena percepción del mundo, cerrar algunas puertas por ellos”.

“Cuando estás soltero y nadie depende de ti, entonces haz lo que se te de la gana, mientras esto no afecte a otras personas”.

Con estas palabras, el “Rey del Instagram” describió perfectamente a Beynon, de 44 años. Quién diría que el despilfarrador Dan Bilzerian sería la voz de la razón…

Claro que a esto debemos sumar la nueva noticia que recientemente se dio a conocer respecto a Beynon, pues recientemente declaró que se acuesta con al menos cuatro mujeres cada noche, y su esposa no tiene problema alguno con ello.

“Cuando tienes una chica, eso es una cosa. Cuando hay varias, hay muchas cosas que pasan por mi cabeza. En la cama tengo, como mínimo, cuatro chicas. No duermo bien por las noches… Pienso en nuevas posiciones para cada semana.”

“El tiempo en la cama no es para mí; es para estimular a las chicas. Ser bueno en la cama no es sólo acerca de ti”.

Travers junto a su esposa e hijos

Y para aquellos que no creen eso de que a la esposa no le importa, esto es lo que dijo en una entrevista reciente:

“Siempre ha habido otras chicas, algunas veces sólo viven aquí por un par de semanas y después se van. Vean sus redes sociales, siempre son chicas distintas que se avientan hacia él.

Eso no me importa, yo soy la que se casó con él. Podrá tener muchas novias, pero sólo una esposa”.

Al respecto, los abuelos de la esposa han dicho que la mansión de Benyons, llamada la “Candy Shop Mansion”, es un lugar demoníaco, que nunca han visto a sus nietos y que ha “destruido por completo” a su nieta.

La cuenta de Instagram de Benyon tal vez sea más cruda que la de Bilzerian, y aquí la muestra de algunas de las fotos (de las muchas que hay) donde puedes ver un poco del desenfrenado estilo de vida de este hombre.

Fuente: https://www.laguiadelvaron.com