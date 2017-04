Stallone y Schwarzenegger no estarán en la 4ta entrega de “Los indestructibles”

Los actores Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger renunciaron y no aparecerán en la cuarta entrega de la saga de acción “Los indestructibles”, según informó la revista Entertainment Weekly.

“No hay ‘Indestructibles’ sin ‘Sly’. Nunca haría la película sin él”, indicó Arnold Schwarzenegger unos días después de que el representante de Stallone anunciara que el intérprete se había retirado del proyecto por diferencias creativas con el presidente del estudio Millennium, Avi Lerner.

Cabe resaltar que Stallone, además de interpretar al mercenario Barney Ross en la saga de acción, dirigió la cinta original y fue coguionista de las tres primeras entregas.

Mientras que Arnold Schwarzenegger, que encarnó en esos tres filmes a Trench, un socio de muchos años de Ross, dijo que apenas le habían llegado detalles sobre la nueva producción.

“No he visto el guion. Ni siquiera sé si hay un guion, y eso que quieren rodar en agosto de nuevo, como suelen hacer. Creo que las dos primeras películas fueron geniales. Pero, en la tercera, mi papel no estaba bien escrito. No encajaba bien en la historia. Creo que no tenía ningún valor en la cinta”, apuntó el ex gobernador de California.

