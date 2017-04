JCE: Ya está bueno de desorden

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, advirtió ayer que la aprobación de los proyectos de Ley de Partidos Políticos y de Régimen Electoral debe ser el resultado de un diálogo que permita escuchar a todos los sectores de la sociedad.

Castaños Guzmán consideró que se debe exigir que esas legislaciones se aprueben este año, porque ya está bueno de desorden en el país.

Expresó a reporteros del periódico Listín Diario que no debe llegar la fecha de las elecciones generales de 2020, sin que haya una ley que regule la campaña y las entidades políticas, porque no se puede continuar con un régimen legal donde no haya consescuencias por ilícitos.

Sostuvo que cuando se inicien las vistas públicas en el Congreso Nacional, después de Semana Santa, deben concurrir todos los sectores a exponer sus posiciones sobre los proyectos y ser escuchados.

Declaró que la JCE respalda los trabajos que se realizan en la sede del Poder Legislativo, a través de la comisión bicameral que estudia los dos proyectos de ley y que la institución está dispuesta a impulsar cualquier colaboración técnica que sea necesaria.

Castaños Guzmán habló con los periodistas luego de pronunciar el discurso de orden en la sexagésima segunda graduación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), celebrada en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

“El país necesita su ley de partidos y de régimen electoral, y hay que pedirlas, ya está bueno de desorden”, expresó Castaños Guzmán a los 547 nuevos profesionales de grado y postgrados en medio de un prolongado aplauso de los graduandos y los cientos de invitados asistentes al acto.

El pleno de la JCE acudió al Congreso Nacional el 28 del mes pasado y se reunió con los miembros de la comisión, que estudia los proyecto y se prometió que serían aprobados este año, pero la oposición política ha expresado su temor de que el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que controla el Congreso, apruebe las piezas legislativas de manera unilateral, para “hacer un traje a su medida”.

Apego a la ética

“Soy de los que creen que en este país todavía está todo por hacerse, independientemente de la estupenda red vial, y de transporte de que disponemos, del sistema de presas, las escuelas y edificios públicos y privados, del avance de las telecomuniciones. En mi visión los hoteles tendrán que ser cada día mejores, más bastos y mejor administrados, para albergar los millones de visitantes extranjeros que recibimos cada año, que vienen por primera vez y regresan alucinados por la hospitalidad de nuestra gente y las bellezas naturales”, reflexionó.

Dijo que por estas razones los ingenieros civiles, industriales, de sistemas, telemáticos y los arquitectos, son tan necesarios para el país, pero que necesitamos buenos ingenieros que se alejen de la especulación, honestos constructores y diseñadores con apego ético, lejos de las chapuzas y de comisiones indebidas por el encargo de las obras y presupuestos inflados, que cobren lo justo y no le regalen su trabajo a nadie.

“Todo lo que hacemos tiene un impacto social, de nada valen estos títulos universitarios si los convertimos en un instrumento de escándalo y expoliación. El buen ejemplo dentro del hogar y a los hijos viene a ser, en términos de estabilidad de la propia personalidad, un arma imbatible para el éxito”, aconsejó el abogado que este año cumple 40 años como egresado de la carrera de Derecho de la PUCMM. Castaños Guzmán aseguró que no hay impunidad que perdure por toda la vida, ya que en algún momento “te va a alcanzar la justicia”

Fracaso

Los proyectos de ley de partidos políticos y de régimen electoral tienen alrededor de 10 años en el Congreso, tiempo en que han fracasado todos los esfuezos de diálogo entre diferentes sectores.