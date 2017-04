El bochinche de este lunes

La modelo Ana Carolina, quien está a punto de dar a luz y con una serie de complicaciones por el parto, se encuentra muy angustiada por el trato que el exponente urbano conocido como “Musicólogo” y su manejador le han dado a la relación entre ellos.

Desde sus cuenta en Instagram, Ana Carolina dice que se cansó de tantas humillaciones, a continuación lo expuesto por ella anoche:

“Hola! Gracias a todos los que se preocuparon por mi, mi bebe y yo estamos bien. Quiero aclarar a todos las personas que se cansan de humillarme en todas las páginas hablando mal de mi creyendo que #musicólogo el padre de mi hija no está conmigo , les aclaro nosotros tenemos una relación, bueno teníamos hasta hoy que ya se acabo, me cansé de tantas humillaciones por esta vía le pido a Dios que perdones a todas esas personas que han causado Daño en nuestra relación, como su manager que me odia porque salí embarazada de su joya y por eso teníamos nuestra relación oculta pero ya me canse de aguantar.

Todo es hasta un Día yo acepté tener la relación oculta para no ser causa de conflicto entre ellos por su carrera, pero explote porque veo muchas falta de inconsideración a mi estado y Hacia mi persona , Dios bendiga todo el que hizo mal ”