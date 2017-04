Limpiavidrios ataca periodista que no aceptó sus servicios

Una periodista fue atacada por un limpiacristales cuando detuvo su vehículo en el semáforo ubicado en la intersección de las avenidas Abraham Lincoln con John F. Kennedy porque se negó a aceptar sus servicios.

“No tenía treinta segundos detenida cuando se me acerca un limpiavidrios al cual le digo que no aceptaba sus servicios y este se retira, pero de inmediato llega otro muy insistente al cual le hago señas de que no quiero. Al decirle con las manos que no, en varias ocasiones, le da un puñetazo a mi cristal delantero”, explicó la periodista Kharla Pimentel a Diario Libre.

Pimentel se encontraba junto a su hermana quien, tras lo ocurrido, intentó salir del carro, pero la comunicadora la detuvo. “Es cuando el limpiavidrios nos mira y huye”, relata.

Según cuenta la periodista, ambas permanecieron en el lugar alrededor de una hora, esperando que miembros del Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1 enviaran un agente policial, pero nunca llegaron.

“Estuve estacionada infringiendo la Ley de Tránsito para ver si aunque sea un Amet (agente metropolitano del transporte) llegaba y no llegó nadie. No estaban los supuestos retenes de ninguna entidad del orden a las 8 y 30 de la noche, cuando se supone que el patrullaje contra la delincuencia tiene horario extendido”, destaca.

La periodista dijo sentirse insegura en las calles del país.

“Dos mujeres solas no se pueden trasladar a ninguna hora del día, porque al verlas son agredidas. Y así dicen que quieren reducir la delincuencia, cómo lo harán”, pregunta.

Recuerda que hace menos de un mes un hombre en un carro se parqueo al lado de su vehículo y se robó los retrovisores y el logo.

“Puse la denuncia en la Policía, porque tengo un video de seguridad donde se ve el acto, y tampoco nada ocurre. No hay respuesta de nadie y los gastos corren por mi cuenta”, manifiesta.

