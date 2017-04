Semana Santa: ¿Te vas o te quedas? Tips para no fallar

Por Fany Inoa Sosa para Ensegundos.do

Semana Santa es también crear la aventura perfecta. Esa emoción de planes que no deja nada al azar. Hoy en nuestra propuesta, tanto si te vas o te quedas te traemos en pocos pasos las recomendaciones y tips para no fallar.

¿El norte o sur? ¿Playas o montañas? Si te vas debes tener en cuenta que debes hacer espacio a la diversión y gusto de todos. Aquí nuestro top de recomendaciones que van desde: la reservación y ruta de destino, procurar salida y retornos seguros, protección del hogar y de tus mascotas, chequeo del vehículo y no olvidar medicinas de quienes te acompañen.

Si te vas, tips para no fallar:

1. Reservación y ruta de destino: playa o rio? Aquí preparas un equipaje con lo funcional y práctico, ropa adecuada y protección a usar. Si vas acampar alimentos perecederos y el abrelatas! Cuidado con playas y balnearios clausurados.

2. Salida y retornos seguros: procura horas de poco transito, mantén velocidad prudente, establece paradas o tiempo de descanso.

3. Resguardo y protección del hogar: cierra bien puertas, candados y llave del gas. Una luz encendida por seguridad. Apóyate en vecinos vigilantes y número de contacto por si hay novedad. Delincuentes no se van de vacaciones.

4. Tus mascotas: si se quedan, proveerles de un lugar fresco y seguro.

5. Vehículo: Cuando cambiaste tu batería? Un chequeo de gomas, frenos, aceite y correa de distribución evitaran sorpresas en el camino.

6. Medicinas: Un pequeño botiquín para todos y medicinas de uso continuo de quienes te acompañan.

Si por el contrario, decides quedarte en Semana santa, no tiene por qué ser aburrido. Infórmate de actividades en tu barrio, pueblo o región (tanto si eres o no practicante católico o cristiano). Estas son mis recomendaciones si te quedas en tu casa o ciudad: seguir la ruta cristiana, ruta gastronómica, un domino en casa, un día de río o piscina en el patio y no olvides seguir el sermón de las siete palabras y el cuidado y protección de los tuyos.

Si te quedas:

1. Seguir la ruta cristiana: desde domingo de Ramos, cada día misas y cultos tanto de manera presencial como por la radio o T.V.

2. Ruta gastronómica: Unas ricas Habichuelas, Chacá o Chenchén entre vecinos y primos. Mi recomendación: probar las Habas con dulce!

3. Un dominó en casa, día de río o piscina en el patio: No hay excusas y todos la pasarán súper bien.

4. Sermón de las siete palabras: el Viernes santo nos lleva a la realidad que vivimos y como conectarla con la fe.

5. Cuidado y protección de los tuyos: Aún de cerca mantente alerta, crea un relevo y especial vigilancia para los niños del grupo, no deben salir ni dispersarse del entorno familiar o de amigos.

Tanto si te vas o te quedas en esta Semana mayor, que sea una época de regocijo, tiempo de calidad y protección. Porque en Semana Santa, cuidándote tú, cuidas tu familia.

Espero que te sirva esta información, igual que a mí. ¡Atentos a más temas de cuidado de la piel y prevención! Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram: @Fany_inoasosa y nuestra fan page de facebook: Cosmeticaldia